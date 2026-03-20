Nie żyje Halina Kowalska. Była gwiazdą kultowych komedii

Halina Kowalska Źródło: PAP/CAF

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Halina Kowalska miała 84 lata. Jej śmierć potwierdziła w piątek Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, której była podopieczną w ostatnim czasie. "Z wielkim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina" - można przeczytać we wpisie fundacji. "Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci!".

Niezapomniane role

Halina Kowalska urodziła się 27 lipca 1941 roku w Brzezinach niedaleko Łodzi. W 1966 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Grała w wielu kultowych polskich filmach. To między innymi komedie "Nie lubię poniedziałku" w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego i "Nie ma róży bez ognia" w reżyserii Stanisława Barei oraz "Jak to się robi" w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Pojawiła się też w "Sanatorium pod klepsydrą" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Występowała na deskach teatru: im. Bogusławskiego w Kaliszu (1966-67), Teatru Komedia (1967-74), Kwadrat (1974-81) i Na Woli (1983-87) w Warszawie.

Widzowie mogą pamiętać ją także z seriali: "Do przerwy 0:1", "Alternatywy 4" i "W labiryncie". Była postrzegana jako jedna z ikon kobiecości okresu PRL.

Artystka w ostatnich latach mieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. W 2021 roku wzięła ślub z Włodzimierzem Nowakiem. Wcześniej przez wiele dekad byli parą. Jak opowiadała Halina Kowalska, poznali się, gdy mieli po 18 lat.

Opracowała Ewa Żebrowska / az