Polska

Nie żyje Halina Kowalska. Była gwiazdą kultowych komedii

Halina Kowalska
Źródło: PAP/CAF
Nie żyje Halina Kowalska. O śmierci gwiazdy kultowych komedii poinformowała Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich.

Halina Kowalska miała 84 lata. Jej śmierć potwierdziła w piątek Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, której była podopieczną w ostatnim czasie. "Z wielkim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina" - można przeczytać we wpisie fundacji. "Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci!".

Niezapomniane role

Halina Kowalska urodziła się 27 lipca 1941 roku w Brzezinach niedaleko Łodzi. W 1966 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Grała w wielu kultowych polskich filmach. To między innymi komedie "Nie lubię poniedziałku" w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego i "Nie ma róży bez ognia" w reżyserii Stanisława Barei oraz "Jak to się robi" w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Pojawiła się też w "Sanatorium pod klepsydrą" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Występowała na deskach teatru: im. Bogusławskiego w Kaliszu (1966-67), Teatru Komedia (1967-74), Kwadrat (1974-81) i Na Woli (1983-87) w Warszawie.

Widzowie mogą pamiętać ją także z seriali: "Do przerwy 0:1", "Alternatywy 4" i "W labiryncie". Była postrzegana jako jedna z ikon kobiecości okresu PRL.

Artystka w ostatnich latach mieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. W 2021 roku wzięła ślub z Włodzimierzem Nowakiem. Wcześniej przez wiele dekad byli parą. Jak opowiadała Halina Kowalska, poznali się, gdy mieli po 18 lat.

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/CAF

Czytaj także:
imageTitle
Poślizg w takim momencie
EUROSPORT
Lotniskowiec Charles de Gaulle
Biegał na lotniskowcu, zdradził jego lokalizację
Świat
imageTitle
Nowy bohater Miami. Na taki wyczyn czekano 23 lata
EUROSPORT
kontenerowiec long beach
Groźny incydent podczas sztormu. Kontenery wypadły za burtę
BIZNES
Bryłka: "Parlament Europejski uznał, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko". No nie
Bryłka: "Parlament Europejski uznał, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko". No nie
Zuzanna Karczewska
Dariusz Michniewski
"Tamten myśliwy celował wprost we mnie. Strzelił cztery razy"
Tomasz Słomczyński
Podejrzany o usiłowanie ataku z użyciem noża w tramwaju
"Wyciągnął nóż i ruszył w kierunku 20-latka". Areszt dla napastnika
WARSZAWA
Viktor Orban
Tusk: Orban jest zdeterminowany. To coś bardzo złego
Polska
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Przełomowa decyzja NSA. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
BIZNES
Chark (wyspa)
Ropa w dół, analitycy w strachu. "Może gwałtownie podnieść ceny"
BIZNES
Leki na otyłość to przełom w medycynie
"Wstrząs metaboliczny" po odstawieniu GLP-1. Czym to grozi?
Zdrowie
Straż Graniczna interweniowała wobec pasażerów
"Bomba atomowa" w bagażu. Pasażer nigdzie nie poleciał
Kraków
Donald Tusk
Tusk o rekonstrukcji rządu
Polska
Scott Bessent
Doradca Trumpa: użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi
BIZNES
Donald Trump
"To monarchowie i dyktatorzy umieszczają swoje twarze na monetach"
Świat
imageTitle
Więcej niż wymowne. Pierwsza taka porażka Świątek od dawna
EUROSPORT
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
METEO
Rozstawił wnyki
Rozstawił wnyki, bo "miał ochotę na dziczyznę"
Białystok
pap_20260307_0BE
Sikorski o argumencie "wobec naszych eurofobów". "Cieszy was?"
Polska
Pseudokibice szykowali się do starcia. Policja udaremniła ustawkę
"Wędkarze", "grzybiarze", "morsy". Policja: to miała być ustawka
Wrocław
Wypadek pod Warszawą. Są ranni (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie dwóch pojazdów pod Warszawą. Na miejscu śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Kadr z filmu "Dom dobry"
"Czas, żeby Ameryka poznała nasz talent"
Kultura i styl
imageTitle
Przeszedł do historii snookera
EUROSPORT
imageTitle
Wielki dzień Majchrzaka. Powtórzył sukces
EUROSPORT
Organizowali nielegalne przekroczanie granicy
Pomogli 225 osobom nielegalnie przekroczyć granicę. 10 skazanych
Lublin
imageTitle
Konsekwencje porażki Świątek. Grozi jej dalszy spadek
EUROSPORT
imageTitle
Awantura po meczu Lecha. Rzucili się sobie do gardeł
EUROSPORT
ZLOTO
Ceny złota rosną po czwartkowym tąpnięciu
BIZNES
imageTitle
Aukcyjna wpadka. Prawie milion za nie ten kombinezon
EUROSPORT
RBN
"Poważne konsekwencje" działania Nawrockiego. "Paraliż służb"
Polska
Zwiń opisWięcej
