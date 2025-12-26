Nie żyje były wiceminister pracy. Zmarł w dniu swoich urodzin

Nie żyje Cezary Miżejewski Źródło: PAP/Piotr Rybarczyk

Cezary Miżejewski był w latach osiemdziesiątych działaczem opozycji demokratycznej, wchodził w skład Grupy Politycznej Robotnik, wydawał w podziemiu między innymi pismo "Praca, Płaca, BHP". Był członkiem założycielem odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1993-1997 objął mandat posła na Sejm II kadencji z listy SLD.

Był doradcą ministra pracy i polityki społecznej Jerzego Hausnera, a od 2004 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej.

Był autorem kilku ustaw, między innymi o zatrudnieniu socjalnym i o spółdzielniach socjalnych. Sam też został pracownikiem spółdzielni socjalnej "Opoka" w Kluczach, był też przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Zasługi "są nieocenione"

W 2013 roku został członkiem zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), a następnie prezesem zarządu. Od 2015 był członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy MRPiPS, a w 2023 został jego wiceprzewodniczącym. Był współzałożycielem EAPN Polska.

"Jego zasługi na polu budowania polskiego modelu ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej są nieocenione" - napisało stowarzyszenie na Facebooku.

Miżejewski za działalność na rzecz kultury niezależnej otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. W 2014 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Cezary Miżejewski, jako podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki, pracy i polityki społecznej, w Sejmie. Zdjęcie z 4 marca 2004 roku Źródło: PAP/Piotr Rybarczyk

Miżejewskiego pożegnała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "Dobry, wrażliwy i mądry człowiek. Cześć jego pamięci" - napisała, składając rodzinie i bliskim kondolencje.

Ogromnie smutna wiadomość...

Zmarł Cezary Miżejewski, społecznik i spółdzielca, związkowiec, działacz opozycyjny, poseł na Sejm, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Dobry, wrażliwy i mądry człowiek. Cześć jego pamięci.



