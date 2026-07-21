Polska "Nie złożymy tych oświadczeń". Członek stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego o ultimatum w PiS Kuba Koprzywa |

Krzysztof Szczucki o ultimatum w PiS: w czwartek nie wydarzy się nic Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Agnieszka Bielecka/PAP

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Krzysztof Szczucki w "Tak jest" w TVN24 komentował napiętą sytuację w PiS i kwestię ultimatum postawionego przez kierownictwo partii. Jego zdaniem "niepotrzebnie ten temat w ogóle został wywołany".

- Ten briefing i to posiedzenie prezydium komitetu politycznego, (...) i to ultimatum, to wszystko spowodowało, że dzisiaj nie zajmujemy się innymi tematami, tylko właśnie tym - powiedział.

Szczucki przyznał, że przyczyna leży w partii, bo "pewne gremia podjęły decyzję, żeby taką sprawą się zająć". - To są ci, którzy chcą koniecznie wypchnąć Mateusza Morawieckiego i nasze środowisko z Prawa i Sprawiedliwości w imię jakiegoś własnego, źle pojmowanego dobra - powiedział. Jego zdaniem "doprowadzą do tego, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało wynik poniżej 20 procent".

Krzysztof Szczucki o sytuacji w PiS: nie jesteśmy rozłamowcami

Poseł zawieszony w PiS powiedział, że członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus "wiele ryzykują obstając przy swoim programowo". - Uważam, że pewne hasła, będące taką próbą naśladowania Konfederacji, i to tej skrajnej Konfederacji, mam na myśli partię Grzegorza Brauna, są szkodliwe dla Polski - stwierdził.

Zdaniem Szczuckiego "jest taka optyka niektórych w Prawie i Sprawiedliwości, którzy uważają, że świat się przesunął na prawo, Polacy przesunęli się na prawo i tam trzeba poszukiwać wyborców". - To jest optyka naszych adwersarzy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości - wyjaśnił.

Poseł powiedział, że ma wyobrażenie tego, kto jest bardziej winny obecnej sytuacji w PiS. - Wywołanie tego tematu i taka chęć uczynienia z nas rozłamowców jest po drugiej stronie, a my nie chcemy się dać wtłoczyć w te ramy, w te buty, bo rozłamowcami nie jesteśmy - mówił.

Członek stowarzyszenia Morawieckiego o oświadczeniach i ultimatum

Szczucki pytany był o to, co wydarzy się w czwartek, kiedy to mija termin ultimatum. - W czwartek nie wydarzy się nic - ocenił.

- Jest ten deadline potwierdzany, podtrzymywany przez rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości (Rafała Bochenka - red.). W piątek znowu wzejdzie słońce, będzie dzień, będą kolejne wydarzenia - stwierdził.

- Wedle mojej wiedzy, osoby, które zakładały stowarzyszenie, które są w tym stowarzyszeniu, mam tutaj na myśli parlamentarzystów, posłów na Sejm Rzeczypospolitej, członków klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy potwierdzają, że nie złożyli tych oświadczeń i że nie zamierzają ich do jutra do końca dnia złożyć, ani w ogóle w przyszłości - powiedział.

Komentując wpis Bochenka, w którym rzecznik PiS postawił przed członkami ugrupowania wybór "stowarzyszenie albo partia", Szczucki powiedział, że "to jest postawiony fałszywie dylemat". - Ale jeżeli w tym dylemacie kierownictwo partii będzie nas chciało utrzymywać, to ja i myślę, że wszyscy, wszystkie koleżanki i koledzy posłowie, nie złożymy tych oświadczeń i oczywiście będziemy uważali, że wykreślenie nas z listy członków Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli to nastąpi, jest niezgodne ze statutem Prawa i Sprawiedliwości - zadeklarował.

Ultimatum w PiS

W zeszłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania. Chodzi między innymi o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina.

Członkowie partii mają złożyć oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń i organizacji o charakterze politycznym. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Z wpisów i słów Morawieckiego wynika natomiast, że były premier nie ma zamiaru rezygnować ze swojej inicjatywy.