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Polska

Nie wiedzieli, czy są celem Rosjan. Profesor Pisarska była w zatrzymanym pociągu

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fpf
Pisarska: było duże napięcie, ale wszyscy byli bardzo spokojni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Delegacja wracająca pociągiem z konferencji w Kijowie obawiała się, czy również jest celem rosyjskiego ataku - relacjonowała w "Faktach po Faktach" politolożka profesor Katarzyna Pisarska z Fundacji Pułaskiego. Działaczka społeczna była w specjalnym pociągu, zatrzymanym przez rosyjski atak tuż przy granicy z Polską.

W niedzielę rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się w odległości dwóch kilometrów od granicy z Polską. Pociągiem nie podróżowali Polacy, wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został specjalny pociąg z Kijowa, na pokładzie którego byli europejscy dygnitarze, między innymi były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i były szef szwedzkiej dyplomacji Carl Bildt.

Wśród osób, które znajdowały się w tym drugim pociągu była politolożka profesor Katarzyna Pisarska z Fundacji Pułaskiego. W "Faktach po Faktach" opowiedziała, jak wyglądała jej podróż.

- Nie wiedzieliśmy, czy nie jesteśmy też celem. Było duże napięcie, ale wszyscy byli bardzo spokojni. Ukraińcy mają procedury ewakuacyjne. Dostaliśmy je na papierze, wytłumaczono je nam. Liczyliśmy się z tym, bo w Kijowie nam mówiono jasno, że teraz pociągi są głównym celem, obok stacji benzynowych i sklepów wielkopowierzchniowych - tłumaczyła.

Lokomotywa uszkodzona w rosyjskim ataku dronów na stacji kolejowej Jagodyń, niedaleko granicy Ukrainy z Polską (13.09.2026)
Lokomotywa uszkodzona w rosyjskim ataku dronów na stacji kolejowej Jagodyń, niedaleko granicy Ukrainy z Polską (13.09.2026)
Źródło zdjęcia: Ukrzaliznytsia/AP/East News

Pisarska o rosyjskim ataku na pociąg: kraje są jeszcze bardziej zdeterminowane

- Czy miało to jakiś związek z naszą delegacją? Ukraińska strona tak twierdzi. Kaja Kallas też to sugerowała - mówił o rosyjskim ataku politolożka.

Profesor Pisarska zwróciła uwagę, że konferencja, na którą wybrali się specjaliści i politycy, odbywa się co roku w ten sam weekend września i powrót oficjeli odbywa się tego samego dnia. - To nie była olbrzymia tajemnica, że ten pociąg jedzie i w tamtą stronę jechał z ministrami, a w tę bez ministrów, ale z doradcami do spraw bezpieczeństwa kluczowych państw europejskich - dodała.

Przedstawicielka Fundacji Pułaskiego oceniła, że działania Rosjan mają na celu zastraszenie. - Ale to miało dokładnie odwrotny efekt. Wszystkie te osoby, które są sprawcze, wyjechały jeszcze bardziej zdeterminowane, jeszcze bardziej zaniepokojone i przywożące do swoich krajów informacje, że dzieje się bardzo źle - podkreśliła.

Katarzyna Pisarska o skutkach rosyjskiego ataku przy granicy z Polską
Źródło: TVN24

Pisarska: Rosja zwyciężyła efektywnie wojnę informacyjną w Polsce

Działaczka społeczna zwróciła uwagę, że jednocześnie "absurdalne jest to, co się dzieje w Polsce, że my nagle stajemy po stronie agresora". - Rosja zwyciężyła efektywnie wojnę informacyjną w Polsce - oceniła.

Profesor Pisarska wskazała, że "jeżeli 50-60 procent Polaków, a może więcej, uważa że nie powinniśmy pomagać Ukraińcom, a Ukraina jeżeli przegra tę wojnę, to proszę wierzyć, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie i my to wiemy".

- Będziemy (wtedy) w niesamowicie ciężkim położeniu. Więc dzisiaj, jeżeli mamy się na czymś skupić, to na pomocy Ukrainie, ale też przetłumaczeniu polskiemu społeczeństwu, dlaczego ta wojna jest nasza - dodała.

Pisarska: Rosja zwyciężyła efektywnie wojnę informacyjną w Polsce
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Tagi:
Wojna w UkrainieRosjaNATOMedia
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