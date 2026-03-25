"Nie odpuszczajmy, dociskajmy". Ma być spotkanie z Tuskiem w sprawie projektu Kosiniaka-Kamysza

Zalewska: będzie spotkanie Donalda Tuska z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie projektu PSL
W środę ma odbyć się spotkanie Donalda Tuska z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - ujawniła w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska. Ma ono dotyczyć projektu PSL w sprawie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. W rozmowach ma uczestniczyć także kilku innych ministrów.

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo co środę o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.

Klub PSL złożył we wtorek w Sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych - przekazał wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, projekt ten "naprawia błędy pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego", czyli tak zwane "SAFE zero procent".

Będzie spotkanie w sprawie projektu PSL

- W środę ma dojść do spotkania Donalda Tuska z liderem PSL-u [Władysławem - red.] Kosiniakiem-Kamyszem - ujawniła w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska. Spotkanie ma dotyczyć właśnie projektu PSL w sprawie SAFE.

Zalewska mówiła, że w rozmowach mają uczestniczyć także minister finansów Andrzej Domański, minister infrastruktury Dariusz Klimczak i szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Mają opracować wspólną strategię - powiedziała.

- PSL ma przekonać Donalda Tuska, że warto się prezydenckim, a tak naprawdę PSL-owskim SAFE zajmować - zdradziła współautorka "Podcastu politycznego". - Ich argumentem jest, że Karol Nawrocki jest w trudnej sytuacji, weto dotyczące SAFE to dla niego problem, nie odpuszczajmy, dociskajmy, przenieśmy to na Sejm i procedujmy jak najszybciej i wrzućmy mu ten projekt, niech się z tym męczy - relacjonowała.

-  Co ciekawe, w kancelarii prezydenta postrzega się to jako sukces kancelarii prezydenta i sukces prezydenta, że proszę bardzo zaproponowaliśmy "SAFE zero", będzie "SAFE zero", być może PSL-owski - powiedział Konrad Piasecki.

Donald TuskWładysław Kosiniak-KamyszProgram SAFEPolskie Stronnictwo LudoweKancelaria Prezydenta RP
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica