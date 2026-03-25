"Nie odpuszczajmy, dociskajmy". Ma być spotkanie z Tuskiem w sprawie projektu Kosiniaka-Kamysza

Zalewska: będzie spotkanie Donalda Tuska z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie projektu PSL Źródło: TVN24+

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego można oglądać na żywo co środę o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.

Klub PSL złożył we wtorek w Sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych - przekazał wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, projekt ten "naprawia błędy pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego", czyli tak zwane "SAFE zero procent".

Będzie spotkanie w sprawie projektu PSL

- W środę ma dojść do spotkania Donalda Tuska z liderem PSL-u [Władysławem - red.] Kosiniakiem-Kamyszem - ujawniła w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska. Spotkanie ma dotyczyć właśnie projektu PSL w sprawie SAFE.

Zalewska mówiła, że w rozmowach mają uczestniczyć także minister finansów Andrzej Domański, minister infrastruktury Dariusz Klimczak i szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Mają opracować wspólną strategię - powiedziała.

- PSL ma przekonać Donalda Tuska, że warto się prezydenckim, a tak naprawdę PSL-owskim SAFE zajmować - zdradziła współautorka "Podcastu politycznego". - Ich argumentem jest, że Karol Nawrocki jest w trudnej sytuacji, weto dotyczące SAFE to dla niego problem, nie odpuszczajmy, dociskajmy, przenieśmy to na Sejm i procedujmy jak najszybciej i wrzućmy mu ten projekt, niech się z tym męczy - relacjonowała.

- Co ciekawe, w kancelarii prezydenta postrzega się to jako sukces kancelarii prezydenta i sukces prezydenta, że proszę bardzo zaproponowaliśmy "SAFE zero", będzie "SAFE zero", być może PSL-owski - powiedział Konrad Piasecki.

