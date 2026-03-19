"Nie mam wiedzy". Hennig-Kloska o swoim dalszym losie

Hennig-Kloska: nie mam wiedzy, żeby taka taka rekonstrukcja miała mieć miejsce

Gościnią czwartkowych "Faktów po Faktach" w TVN24 była ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Centrum. Została zapytana o potencjalną rekonstrukcję rządu. Według doniesień medialnych zmiany te miałyby dotknąć resortów kultury, edukacji i zdrowia.

Ministra stwierdziła, że nie słyszała o takich planach. - Nie mam wiedzy na ten temat - odparła.

Hennig-Kloska: premier dobrze ocenia moją pracę

Pytana, czy jako ministra chciałaby rekonstrukcji rządu, odparła, że "nie ma wiedzy, żeby taka rekonstrukcja miała mieć miejsce". - Rozmawiałam z premierem w ostatnich dniach o moim resorcie, powierzył mi dalsze jego prowadzenie - powiedziała.

Dopytywana, czy zmiany w rządzie dotknęłyby także ją, Hennig-Kloska ponownie zapewniła, że "nic nie wie". - Po zmianach w parlamencie pan premier uznał, że dobrze ocenia moją pracę i chce bym dalej kierowała tym resortem - przekonywała.

