"Nie mam wiedzy". Hennig-Kloska o swoim dalszym losie

Gościnią czwartkowych "Faktów po Faktach" w TVN24 była ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Centrum. Została zapytana o potencjalną rekonstrukcję rządu. Według doniesień medialnych zmiany te miałyby dotknąć resortów kultury, edukacji i zdrowia.
Ministra stwierdziła, że nie słyszała o takich planach. - Nie mam wiedzy na ten temat - odparła.
Hennig-Kloska: premier dobrze ocenia moją pracę
Pytana, czy jako ministra chciałaby rekonstrukcji rządu, odparła, że "nie ma wiedzy, żeby taka rekonstrukcja miała mieć miejsce". - Rozmawiałam z premierem w ostatnich dniach o moim resorcie, powierzył mi dalsze jego prowadzenie - powiedziała.
Dopytywana, czy zmiany w rządzie dotknęłyby także ją, Hennig-Kloska ponownie zapewniła, że "nic nie wie". - Po zmianach w parlamencie pan premier uznał, że dobrze ocenia moją pracę i chce bym dalej kierowała tym resortem - przekonywała.
