"Nie jest wrzucony celowo przed wyborami". Wiceminister sprawiedliwości o projekcie w sprawie aborcji

Warto, żeby tego rodzaju projektu nie odrzucać, a skierować do komisji - przyznał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W "Kropce nad i" komentował omawiany w Sejmie obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcje". Pytany był także o sytuacje, gdy w dniu 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, Jarosław Kaczyński odwiedził Cmentarz Powązkowski, który jest obecnie zamknięty dla odwiedzających groby w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w czasie stanu epidemii.

Sejm zajmował się w środę obywatelskim projektem ustawy, który zaostrza prawo aborcyjne. Projekt "Zatrzymaj aborcję" przewiduje między innymi zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu.

Michał Wójcik, komentując wydarzenia na Wiejskiej, zwrócił uwagę w "Kropce nad i", że "nie jest to projekt wrzucony celowo przed wyborami, to projekt po prostu obywatelski". - Takie sprawy zawsze będą wzbudzać emocje - zauważył. Projekt, pod którym podpisało się ponad 800 tysięcy obywateli, trafił do Sejmu jesienią 2017 roku.

"Warto, żeby tego rodzaju projektu nie odrzucać, a skierować do komisji"

- Trzeba przede wszystkim omówić tę sprawę od strony formalno-prawnej oraz medycznej - mówił dalej wiceminister sprawiedliwości. - Zastrzegam, że nikogo nie potępiam za światopogląd. Mam pewne stanowisko w sprawie aborcji eugenicznej, co do której Trybunał Konstytucyjny w przeszłości się wielokrotnie wypowiadał, to jest ta formalno-prawna podstawa: życie ma być chronione od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci - mówił. - Moment poczęcia człowieka, nie urodzenia - uściślił.

Według wiceministra Wójcika, "aborcja eugeniczna jest czymś, co jest niedopuszczalne. - Od razu kojarzą mi się czasy, kiedy zrzucano dzieci ze skał, gdy miały jakieś wady, czy też pozostawiano dzieci na obrzeżach miast. Kojarzy mi się to również z czasami, kiedy eugenikę wykorzystano do mordowania jednego z narodów. Ja nigdy nie opowiem się za czymś takim, co da możliwość zabijania dzieci z powodów tego, że mają jakieś wady płodu - oświadczył.

Dopytywany, czy ta kwestia powinna być jednak pozostawiona do decyzji kobiet, a nie polityków, odpowiedział, że "warto, żeby tego rodzaju projektu nie odrzucać, a skierować do komisji, aby zapoznać się z ekspertyzami".

Wójcik: zamiast upamiętniać wszystkie osoby, które zginęły, rozmawiamy o tym, dlaczego został otwarty cmentarz

Wiceminister pytany był w programie o wizytę Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu Powązkowskim. W obliczu trwającej epidemii Polacy nie w każdym wypadku mogą odwiedzać groby bliskich. W przypadku Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie Archidiecezja Warszawska podjęła decyzję o zamknięciu go dla osób odwiedzających groby.

- Wytworzyła się dyskusja, która niestety przesłania to, co się stało 10 lat temu (katastrofa smoleńska - red.). To co było 10 lat temu połączyło Polaków. Po dziesięciu latach zamiast upamiętniać wszystkie osoby, które wówczas zginęły, to rozmawiamy o tym, dlaczego został otwarty cmentarz i czy były do tego nadzwyczajne powody - odparł Wójcik.

Michał Wójcik o wizycie Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu powązkowskim TVN24

Autor:akw/kab