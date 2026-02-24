Nie chcą wybierać kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego. Oświadczenie "starych" sędziów

Prof. Łętowska o nieuznawanej Izbie Kontroli: to element organizacyjny Sądu Najwyższego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek o godzinie 11 zebrać ma się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, by w głosowaniu tajnym wybrać kandydatów na nowego pierwszego prezesa SN. Kadencja obecnej pierwszej prezes - Małgorzaty Manowskiej - kończy się w maju tego roku.

29 tak zwanych "starych" sędziów SN poinformowało w oświadczeniu, do którego dotarła TVN24, że nie wezmą udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. Jak napisali, zwołała je "osoba powołana na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z naruszeniem Konstytucji RP i ustawy o SN z 2017r.".

Dodali, że "zamiar przeprowadzenia Zgromadzenia z udziałem sędziów, którzy objęli stanowiska w Sądzie Najwyższym po przeprowadzeniu dotkniętych wadami postępowań powoduje, że nie będzie ono stanowiło Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, organu Sądu Najwyższego i organu samorządu w rozumieniu art. 16 § 2 ustawy o SN z 2017 r.".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Profesor Zoll o ustawie prezydenta: czas skorzystać z wariantu B

Apel sędziów

Sędziowie zwrócili się z apelem "do wszystkich władz polskiego państwa o uzdrowienie ważnej dla obywateli części tego państwa, jakim jest sądownictwo, w tym Sąd Najwyższy".

Oświadczyli, że "do czasu, w którym uzdrowienie to nie nastąpi", nie będą brali "udziału z Zgromadzeniu Ogólnym sędziów SN i zgromadzeniach poszczególnych Izb SN".

W SN od czasu reform wprowadzonych przez rząd PiS w 2018 roku - zmiany sposobu wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wprowadzenia nowej ustawy o SN - istnieje nieformalny podział na "starych" sędziów powołanych do SN przed 2018 rokiem i "nowych" sędziów powołanych po 2017 roku.

Zgodnie z obowiązującym prawem, pierwszego prezesa SN powołuje prezydent na sześcioletnią kadencję spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Na stanowisko I prezesa SN można być ponownie powołanym tylko raz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Justyna Sochacka