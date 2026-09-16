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Polska

Nie będzie RBN. Karol Nawrocki spotka się z szefami MON, wojska i służb

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Karol Nawrocki
Dron wywieziony z plaży koło Jarosławca
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
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Prezydent Karol Nawrocki nie ma w planach zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego - przekazał rzecznik Rafał Leśkiewicz. Podkreślił, że przed wyjazdem głowy państwa na obrady ONZ rozmowy odbędą się w węższym gronie.

Z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem spotka się w czwartek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dzień później, w piątek prezydent Nawrocki spotka się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą.

Od najbliższej niedzieli do środy 23 września zaplanowana jest wizyta pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Również szef MON będzie w przyszłym tygodniu w USA, gdzie spotka się w Waszyngtonie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem.

Rzecznik prezydenta potwierdził na spotkaniu z dziennikarzami w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, że Karol Nawrocki nie ma na razie w planach zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele rządu oraz władz Sejmu i Senatu, szefowie ugrupowań parlamentarnych, reprezentanci prezydenckiej kancelarii. Posiedzenia RBN zwołuje prezydent.

Szef BBN pytany w środę przez dziennikarzy, z czego wynika formuła spotkań w węższym gronie, odparł, że "z pragmatyki" i z zakresu informacji, jakie będą przekazywane. - Pan prezydent jedzie do Nowego Jorku. Chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, była jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy, czyli z Ministerstwem Obrony Narodowej i ze Sztabem Generalnym - podkreślił Grodecki.

Zaznaczył, że przedmiotem rozmów będzie ponadto "szeroko rozumiana" obecność wojsk amerykańskich w Polsce.

Szef BBN o spotkaniu z Siemoniakiem

Szef BBN zaznaczył, że w czwartek widzi się też z ministrem koordynatorem służb specjalnych, "więc komplet informacji zostanie panu prezydentowi przekazany zaraz przed wyjazdem do Nowego Jorku".

Tematem czwartkowego spotkania - jak powiedział Grodecki - będzie między innymi niedawna wizyta Siemoniaka w siedzibie CIA i rozmowa z szefem tej agencji Johnem Ratcliffem. Zaznaczył, że to minister koordynator wyszedł z inicjatywą takiego spotkania po powrocie z USA.

Prezydencki rzecznik informował, że prezydent nie dostał informacji o raporcie otrzymanym przez premiera Donalda Tuska od szefa CIA. Tusk, informując w ubiegłym tygodniu o raporcie, podkreślał, że Polska i cała Europa "musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej".

W ostatnich dniach widoczna jest eskalacja działań Rosji. W nocy z soboty na niedzielę, podczas ataków Rosji na Ukrainę, odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5 w bezpośredniej bliskości granicy z Polską, w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiRafał LeśkiewiczRada Bezpieczeństwa NarodowegoBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoWładysław Kosiniak-KamyszTomasz Siemoniak
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