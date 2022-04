Bez aresztu dla aktywistów za pomoc uchodźcom. Raport Amnesty International o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Aktywiści nie trafią do aresztu

Człowiek Lasu stanie przed sądem za pomoc na granicy z Białorusią

Przed sądem ma się skończyć też sprawa innego aktywisty, który niecały miesiąc temu, żeby pomóc, wjechał do strefy objętej zakazem przebywania. - W interwencji do 40-dniowego dziecka na bagnach, gdzie mnie zatrzymali, odmówiłem przyjęcia mandatu - mówi aktywista Mariusz Kurnyta, ps. Człowiek Lasu.

Uchodźcy wciąż próbują się przedostać do Polski z terenów Białorusi

Przy granicy ciągle są ludzie ściągnięci tam przez reżim Łukaszenki i wykorzystani do jego politycznej rozgrywki z Zachodem. Grupa Granica mówi między innymi o grupie z 16-latkiem z Jemenu. Są po białoruskiej stronie. - To są osoby, które zgłaszały, że od pięciu dni są pozbawione wody i jedzenia – zwraca uwagę Maria Czuchnowska z Grupy Granica.

Raport Amnesty Internetional o sytuacji na granicy z Białorusią

To, co dzieje się przy tej granicy, po polskiej stronie opisali badacze z Amnesty International w raporcie zatytułowanym "Witamy w Guantanamo", bo tak mieli zwracać się do uchodźców strażnicy w strzeżonym ośrodku w Wędrzynie.

Operacja "Śluza" - zemsta Łukaszenki

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już w sierpniu ubiegłego roku dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Unii, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.