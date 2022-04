Sejm odrzucił poprawki Senatu o 20-procentowej podwyżce płac dla nauczycieli

Nowelizacja Karty Nauczyciela

Zgodnie z uchwaloną pod koniec marca nowelizacją Karty nauczyciela, której projekt przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone ma zostać o 4,4 proc. Zdaniem wnioskodawców umożliwi to podwyżki dla nauczycieli od 1 maja. A to dlatego, że zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli umożliwi zwiększenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzeń.

Poprawki Senatu odrzucone. 20-procentowej podwyżki nie będzie

- Jest to realizacja postulatów środowiska nauczycielskiego i jest to realny wzrost wynagrodzeń zapewniony w tym roku ponad inflację. Jak wiemy inflacja będzie wynosiła ok. 12 procent, a 4,4 procent zaczyna już stanowić jedynie jedną trzecią, więc jest to realna obniżka wynagrodzeń nauczycielskich - tak poprawki uzasadniał we wtorek w Senacie ich autor senator Wojciech Konieczny (PPS).