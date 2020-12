NFZ zmienia kryteria dotyczące punktów szczepień

Zmieniamy te kryteria po to, żeby placówki POZ, czy też pacjenci, nawet najmniejszych gmin, mieli okazję wyszczepić się u swojego lekarza POZ - mówił Paweł Florek z Biura Komunikacji Społecznej NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował o zmianach w ogłoszeniu o naborze do Narodowego Programu Szczepień przeciw koronawirusowi.

Narodowy Fundusz Zdrowia doprecyzował wymagania organizacyjne naboru. Rzeczniczka NFZ Sylwia Wądrzyk przekazała, że zdecydowano, iż wymóg szczepień przez pięć dni w tygodniu nie będzie dotyczył placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Także wskazanie zdolności do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu przez jeden zespół szczepiący nie będzie wymagane dla placówek POZ.

Duże zainteresowanie programem

- Zmieniamy te kryteria po to, żeby placówki POZ, czy też pacjenci, nawet najmniejszych gmin, mieli okazję wyszczepić się u swojego lekarza POZ - wyjaśniał w czwartek na konferencji prasowej Paweł Florek z Biura Komunikacji Społecznej NFZ.

Dodał, że dolne minimum, ile razy w tygodniu ma szczepić dana placówka nie zostało określone - może to być nawet jeden dzień. Wyjaśnił, że mniejsze placówki nie zawsze mają możliwość wykonywania szczepień pięć razy w tygodniu.

- Mamy spory odzew z różnych środowisk. Nie tylko placówki POZ mogą zgłosić się do programu. Może to być również szpital, mogą to być prywatne praktyki - mówił Florek. Stwierdził, że "trudno powiedzieć", czy wcześniejsze kryteria stanowiły barierę dla zgłoszeń. - Spodziewamy się tego zwiększonego ruchu wniosków dzisiaj i jutro - dodał.