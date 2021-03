To się skończy cierpieniem, chorobami i dodatkowymi zgonami - przestrzegł marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej, komentując zalecenie NFZ dotyczące ograniczenia świadczeń medycznych wykonywanych planowo. - Nie można dzielić pacjentów na lepszych i gorszych - przekonywał lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oceniła, że "to jest komunikat wprost, że polska ochrona zdrowia przestała sprawnie działać". Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS na uwagę, że takie zasady mogą doprowadzić do dramatów pacjentów, zareagował słowami: - To jest dramat, oczywiście, to na całym świecie się dzieje.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w poniedziałek wieczorem, że "w związku z rozwojem epidemii, na polecenie ministra zdrowia, centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo". W komunikacie na swojej stronie internetowej NFZ wyjaśnił, że zalecenie wydano po to, "aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala".

Sprawę komentują we wtorek politycy.

Terlecki: uczymy się zawsze na tym, co się dzieje, także na błędach

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS powiedział dziennikarzom w Sejmie, że na temat zaleceń NFZ trzeba rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia. - My patrzymy na to jak pacjenci, (...) którzy korzystają ze służby zdrowia - zaznaczył. Na uwagę, że zawieszenie zabiegów w wielu przypadkach może oznaczać dramaty pacjentów, Terlecki odparł: - To jest dramat, oczywiście, to na całym świecie się dzieje.

- Pandemia zmonopolizowała działania służby zdrowia wszędzie - dodał Terlecki.

Dopytywany, czy może jest tak, że rząd wyciągnął za mało wniosków z drugiej fali epidemii, polityk PiS odpowiedział: - Uczymy się zawsze na tym, co się dzieje, także na błędach.

Przekonywał, że cały czas trzeba "obserwować sytuację i dostosowywać się".

Terlecki: uczymy się zawsze na tym, co się dzieje, także na błędach TVN24

Grodzki: to się skończy cierpieniem, chorobami i dodatkowymi zgonami

Do komunikatu NFZ odniósł się marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej, który jest lekarzem.

- Wzywam pana ministra zdrowia (Adama Niedzielskiego) i pana premiera (Mateusza) Morawieckiego, żeby natychmiast albo doprecyzowali o co im chodzi, albo wycofali się z tego dziwacznego komunikatu, bo zatrzymanie wszystkich zabiegów planowych w Polsce, w każdej dziedzinie zabiegowej - od okulistyki, poprzez chirurgię, po ortopedię - to jest katastrofa - stwierdził.

Jak mówił, "to się skończy cierpieniem, chorobami i dodatkowymi zgonami, których i tak mamy już dwa razy więcej niż w miesiącach przed pandemią. I do końca nie wiadomo, czemu tak się dzieje, bo nie wszystko można zrzucić na COVID ".

Grodzki: to się skończy cierpieniem, chorobami i dodatkowymi zgonami TVN24

Dziemianowicz-Bąk: to jest komunikat wprost, że polska ochrona zdrowia przestała sprawnie działać

Do zalecenia NFZ odniosła się przedstawicielka Lewicy, posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Nie jesteśmy gotowi na trzecią falę (epidemii - red.), przyznaje to minister Niedzielski, przyznaje to NFZ (...). To jest komunikat wprost, że polska ochrona zdrowia przestała sprawnie działać - oceniła.

- To już jest nie pierwsza, nie druga, ale trzecia fala, na którą naprawdę można było sie przygotować - dodała.

"Nie można dzielić pacjentów na lepszych i gorszych"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka podkreślił, że "nie można dzielić pacjentów na lepszych i gorszych".

- Mówiliśmy o konieczności zapewnienia tak zwanych białych szpitali, o konieczności testowania większej liczby medyków i pacjentów, o innym systemie szczepień. Niestety, rząd po raz kolejny wywiesza białą flagę. Jeżeli dziś mówi się, że to jest tylko zalecenie, a nie polecenie, to po co takie pismo rozsyłać? - dopytywał lider PO.

Budka: nie można dzielić pacjentów na lepszych i gorszych TVN24

Szef NFZ: mam nadzieję, że ograniczenie zabiegów planowych to okres przejściowy

We wtorek w Radiu Wrocław pełniący obowiązku prezes NFZ Filip Nowak był pytany, co ze zdrowiem pacjentów, którzy taki zabieg planowy lub inne świadczenie mieli mieć wykonane.

- Niestety, epidemia nie odpuszcza w naszym kraju. Wszyscy obserwujemy, że wzrasta liczba zachorowań, a to się przekłada na łóżka szpitalne i przede wszystkim na zapotrzebowanie na pracę personelu medycznego, który może zaopiekować się pacjentami. Na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wydaliśmy komunikat, który jest zaleceniem ograniczenia planowych zabiegów. Takich zabiegów, w których faktycznie ta pomoc anestezjologiczna jest potrzebna. To są duże zabiegi, rozległe, na przykład endoprotezoplastyki stawu biodrowego - mówił Nowak.

Przypomniał, że taka sytuacja miała już miejsce w okresie pandemii w poprzednich miesiącach (5 stycznia odwołano zalecenie o ograniczeniu zabiegów planowych, wprowadzone w październiku - red.).

- Mam nadzieję, że to jest okres przejściowy. Warto zaznaczyć, że cały czas zachęcamy pacjentów do diagnostyki ambulatoryjnej, do innych świadczeń medycznych, na przykład tych związanych z chorobami nowotworowymi. Tutaj nie wstrzymujemy żadnych przyjęć, nie zachęcamy do ograniczenia. Wszystkich państwa zachęcam do dbania o zdrowie, również w tych przypadkach zdrowotnych - dodał szef NFZ.

Autor:mjz//rzw

Źródło: TVN24, PAP