NFZ usunęło podstronę o leczeniu bez dyskryminacji, "bo nie było akceptacji dyrektora"

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak przekazał, że Rosja "domaga się zdjęcia sankcji w zamian za odblokowanie ukraińskich portów, szantażując świat kryzysem żywnościowym". Określił to zachowaniem "typowym dla terrorysty". "Ale nie ma głupich, świat wie, z kim ma do czynienia. Zaczęli mówić o zdjęciu sankcji - trzeba zacisnąć pętlę" - skwitował. Wcześniej koleje ukraińskie informowały, że już trzeci miesiąc przechowują w wagonach chłodniach "setki ciał". "Zwracamy się do Rosjan: wiemy, że to czytacie. Wasz ładunek 200 (określenie oznaczające w Rosji transportowanie ciała zabitego żołnierza - red.) czeka" - napisały koleje na Telegramie. Tego dnia ukraiński sztab generalny - powołując się na szacunkowe dane - podał, że od początku inwazji Rosjanie stracili już około 28,5 tysiąca żołnierzy, 1254 czołgi oraz 167 śmigłowców. Relacja z sytuacji na Ukrainie na żywo w tvn24.pl.