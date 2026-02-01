"News Michalskiego" zadebiutuje już w poniedziałek. Gdzie oglądać nowy program?

Nowy program "News Michalskiego" od lutego w TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Opowiadanie o polityce i zdobywanie nowych informacji to nie tylko moja praca, ale też pasja. Chcę odsłaniać kulisy i nagłaśniać tematy, o których niektórzy politycy woleliby nie mówić - zapowiada dziennikarz.

- W pierwszej części programu będę prezentował polityczne newsy, autorskie ustalenia i analizy. W drugiej części audycji pojawią się goście i trudne pytania - mówi Michalski.

- Obiecuję dobre przygotowanie, dynamiczne i konkretne wywiady - zapewnia. Program ma trwać około 40 minut i będzie transmitowany na żywo. Gościem pierwszego odcinka jest minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Nowy program "News Michalskiego" w TVN24+ od lutego

"News Michalskiego". Co w programie, gdzie oglądać?

Najnowszy autorski program Patryka Michalskiego, który dołączył do zespołu TVN24+ na początku tego roku, startuje w poniedziałek 2 lutego, o godzinie 9. Kolejne odcinki będą pojawiać się we wtorki i czwartki. "News Michalskiego" będzie można oglądać na żywo oraz na żądanie w serwisie TVN24+.

- Już dostaję sygnały w sprawie tematów, którymi warto się zająć. Czekam na kolejne - przyznaje dziennikarz i zapewnia, że łatwo się z nim skontaktować, choćby poprzez media społecznościowe. - Mam nadzieję, że razem z oglądającymi stworzymy społeczność, która pierwsza lubi wiedzieć, co dzieje się w polityce - komentuje Michalski.

W styczniu dziennikarz pojawiał się jako gość w "Podcaście politycznym" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, ujawnił także kulisy wojny w Polsce 2050.

W serwisie TVN24+ regularnie pojawiają się nowe odcinki programów przygotowywanych przez dziennikarzy TVN24. Oglądać tam można między innymi "WITajcie w mojej bańce" - subiektywny przegląd istotnych wydarzeń tygodnia Radomira Wita, "Wywiad medyczny" Joanny Kryńskiej, w którym goście obalają medyczne mity i mówią o najnowszych odkryciach medycyny, a także premierowe odcinki "Czarno na białym" - programu przygotowywanego przez wielokrotnie nagradzany zespół dziennikarzy. Tylko w TVN24+ można obejrzeć też cykle "Monika Olejnik. Otwarcie", w którym dziennikarka rozmawia z ciekawymi ludźmi świata kultury, nauki i sportu, oraz wywiady "Bez polityki" prowadzone przez Piotr Jaconia. Zaś Justyna Suchecka i Natalia Szostak co tydzień analizują najnowsze wydarzenia społeczne i trendy i starają się odpowiedzieć na pytanie I co teraz?.

OGLĄDAJ: "Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że było mu wstyd" Zobacz cały materiał