Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"News Michalskiego" zadebiutuje już w poniedziałek. Gdzie oglądać nowy program?

Patryk Michalski
Nowy program "News Michalskiego" od lutego w TVN24+
Od lutego w serwisie TVN24+ będzie można oglądać na żywo autorski program Patryka Michalskiego. Pojawią się polityczne newsy i "sprawy, o których politycy woleliby czasem nie mówić". - Już dostaję sygnały w sprawie tematów, którymi warto się zająć - zdradza dziennikarz i zaprasza na "News Michalskiego".

- Opowiadanie o polityce i zdobywanie nowych informacji to nie tylko moja praca, ale też pasja. Chcę odsłaniać kulisy i nagłaśniać tematy, o których niektórzy politycy woleliby nie mówić - zapowiada dziennikarz.

- W pierwszej części programu będę prezentował polityczne newsy, autorskie ustalenia i analizy. W drugiej części audycji pojawią się goście i trudne pytania - mówi Michalski.

- Obiecuję dobre przygotowanie, dynamiczne i konkretne wywiady - zapewnia. Program ma trwać około 40 minut i będzie transmitowany na żywo. Gościem pierwszego odcinka jest minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Nowy program "News Michalskiego" w TVN24+ od lutego
Nowy program "News Michalskiego" w TVN24+ od lutego

"News Michalskiego". Co w programie, gdzie oglądać?

Najnowszy autorski program Patryka Michalskiego, który dołączył do zespołu TVN24+ na początku tego roku, startuje w poniedziałek 2 lutego, o godzinie 9. Kolejne odcinki będą pojawiać się we wtorki i czwartki. "News Michalskiego" będzie można oglądać na żywo oraz na żądanie w serwisie TVN24+.

- Już dostaję sygnały w sprawie tematów, którymi warto się zająć. Czekam na kolejne - przyznaje dziennikarz i zapewnia, że łatwo się z nim skontaktować, choćby poprzez media społecznościowe. - Mam nadzieję, że razem z oglądającymi stworzymy społeczność, która pierwsza lubi wiedzieć, co dzieje się w polityce - komentuje Michalski.

W styczniu dziennikarz pojawiał się jako gość w "Podcaście politycznym" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, ujawnił także kulisy wojny w Polsce 2050.

W serwisie TVN24+ regularnie pojawiają się nowe odcinki programów przygotowywanych przez dziennikarzy TVN24. Oglądać tam można między innymi "WITajcie w mojej bańce" - subiektywny przegląd istotnych wydarzeń tygodnia Radomira Wita, "Wywiad medyczny" Joanny Kryńskiej, w którym goście obalają medyczne mity i mówią o najnowszych odkryciach medycyny, a także premierowe odcinki "Czarno na białym" - programu przygotowywanego przez wielokrotnie nagradzany zespół dziennikarzy. Tylko w TVN24+ można obejrzeć też cykle "Monika Olejnik. Otwarcie", w którym dziennikarka rozmawia z ciekawymi ludźmi świata kultury, nauki i sportu, oraz wywiady "Bez polityki" prowadzone przez Piotr Jaconia. Zaś Justyna Suchecka i Natalia Szostak co tydzień analizują najnowsze wydarzenia społeczne i trendy i starają się odpowiedzieć na pytanie I co teraz?.

OGLĄDAJ: "Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że było mu wstyd"
Karol Nawrocki

"Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że było mu wstyd"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolskaPolitykaTVN24+
Czytaj także:
imageTitle
Cios w głowę, odleciała peruka. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
EUROSPORT
Fontanna di Trevi
Ostatnia okazja, by zobaczyć ją za darmo. Zmiany dla turystów w Rzymie
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Poranek na minusie. Pokazujecie, jak jest zimno
METEO
Starcia z policją w Turynie
Starcia w Turynie. "Bitwa uliczna"
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni. Białoruś "podjęła ponowną próbę"
Polska
Laura Dogu w Caracas
Nowa reprezentantka USA w Wenezueli. "Jesteśmy gotowi"
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
PKP PLK reagują na wpis pracownika. Uruchomiono "procedury wyjaśniające"
Polska
imageTitle
Pierwsi Polacy w Mediolanie. Sprawdzili już areny
EUROSPORT
Mroźne cuda
Ostrzeżenia IMGW. Mróz mocno trzyma w większości kraju
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Co dalej z Polską 2050? "W najbliższych godzinach czekają nas ważne decyzje polityczne"
Polska
imageTitle
Polacy z szansą na poprawę. Plan dnia w Willingen
EUROSPORT
Nowa siedziba Fundacji Megafon
"Na przypale albo wcale". Jak willa plus zamieniła się w willę przetrwania
Justyna Suchecka, Piotr Szostak
Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Wysłannik Trumpa "podbudowany" spotkaniem z Rosją
Donald Trump
Trump: zobaczymy, co się wydarzy
Namiot, w którym znaleziono ciało
Zmarł w namiocie w Bieszczadach. Po ćwierć wieku "wrócił do domu"
Martyna Sokołowska
Zima, noc, wieś, mróz
Silne mrozy w kraju, Polska 2050 z nową przewodniczącą, promieniotwórcze odpady w Elblągu
warto wiedzieć
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
METEO
GettyImages-2258710830aa
Barcelona z kompletem punktów. Goli powinna mieć więcej
EUROSPORT
KA230909_510
Promieniotwórcze odpady w Elblągu. Sprawą zajęło się Centrum Atomistyki
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Jest nowa przewodnicząca Polski 2050. "Dziękuję za zaufanie"
Polska
imageTitle
Lech w szoku. Lechia wypunktowała mistrza w Poznaniu
EUROSPORT
Wybuch w Bandar Abbas
Dwie eksplozje w Iranie. Są zabici i ranni
imageTitle
Przetrwał 46 lat. Anna Matuszewicz z nowym rekordem Polski
EUROSPORT
imageTitle
Protest przed igrzyskami. "Nie chcemy szwadronów Trumpa w Mediolanie"
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsi zawodnicy już w wiosce olimpijskiej. "Reakcje są bardzo pozytywne"
EUROSPORT
Gotowiec odpowiedzi do Norweskiego Komitetu Noblowskiego
Dotarliśmy do "gotowca", który Amerykanie wysłali do polskiego Sejmu
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
METEO
imageTitle
Dwa pokolenia, dwaj wielcy mistrzowie. O której mecz Alcaraz - Djoković?
EUROSPORT
imageTitle
Były mistrz świata nie zwalnia tempa. Pokaz siły w German Masters
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski potwierdza: dostałem propozycje od prezydenta
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica