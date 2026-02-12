Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kidawa-Błońska o kulisach RBN. "Najdziwniejsza"

|
POSIEDZENIE RADY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Czarzasty o posiedzeniu RBN: ustawka się nie udała
Źródło: TVN24
To była najdłuższa i najdziwniejsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w jakiej brałam udział - przyznała w programie "News Michalskiego" w TVN24+ marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Mówiła też, jak podczas obrad zachowywał się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

"News Michalskiego" można oglądać na żywo we wtorki i czwartki o godzinie 9 w TVN24+ oraz jako wideo na żądanie.

W środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas trwającej sześć godzin Rady poruszono tematy programu SAFE, Rady Pokoju i wyjaśnienia kwestii "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Przebieg spotkania komentowała w programie "News Michalskiego" w TVN24+ jedna z jego uczestniczek, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk: to byłaby niepowetowana strata, gdyby prezydent się zdecydował

Tusk: to byłaby niepowetowana strata, gdyby prezydent się zdecydował

Wpis marszałka Sejmu po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Wpis marszałka Sejmu po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Kidawa-Błońska: to była najdziwniejsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego

- To była któraś Rada Bezpieczeństwa (Narodowego - red.), na której jestem. Byłam na Radach Bezpieczeństwa, kiedy był prezydent Komorowski, prezydent Duda i jestem teraz. Ale to była najdziwniejsza - pomijając, że najdłuższa - Rada Bezpieczeństwa. Zastanawiałam się, czemu ta rada miała służyć - mówiła.

Oglądaj cały podcast "News Michalskiego" w TVN24+. Z najnowszego odcinka dowiesz się też między innymi o wojnie w PKP i nocnej wiadomości do członków Polski 2050 >>>

- Tak naprawdę moim zdaniem tylko temu, żeby pan prezydent mógł przez 30 minut mówić do obywateli, mając w tle członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego - dodała.

- Te tematy, tak skonstruowane, oczywiście bardzo ważne, bo o SAFE powinniśmy rozmawiać. To jest temat ważny, w tej chwili chyba najważniejszy. Wątpliwości powinny być bardzo szybko rozwiane. Ale tak naprawdę pan prezydent przyszedł na tę radę przekonany do swoich racji i to, co mówili ministrowie, co chyba słyszał, nie miało dla niego żadnego znaczenia - mówiła dalej marszałkini Senatu. Kidawa Błońska zaznaczyła, że "prezydent ma prawo do swoich wypowiedzi, ale wykorzystywanie do tego Rady Bezpieczeństwa, nas wszystkich, to chyba nie jest na miejscu".

"Marszałek był bardzo spokojny"

Małgorzata Kidawa-Błońska odniosła się także do tego, że jednym z tematów środowego spotkania były "wschodnie kontakty towarzysko-biznesowe" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Marszałkini Senatu siedziała blisko Czarzastego i mówiła o jego reakcji.

- Wydaje mi się, że marszałek był bardzo spokojny. Ta Rada Bezpieczeństwa nie jest od tego, żeby odpytywać marszałka z jego działań. Są do tego odpowiednie ciała, odpowiednie służby. Jeżeli pan prezydent ma wątpliwości - mówił o tym zresztą minister Siemoniak - ma prawo zapytać służby i uzyskałby odpowiedzi, ale Rada nie jest miejscem, gdzie to powinno się toczyć - oceniła.

Taka rada w takiej formie, prowadzona w taki sposób, to nie jest Rada Bezpieczeństwa (Narodowego - red.), która świadczy o tym, że w naszym kraju dzieje się wszystko dobrze 

- podsumowała marszałkini Senatu w podcaście "News Michalskiego".

OGLĄDAJ: "Dla mnie jako polityk jest skończony". Ostre słowa o Kamińskim
Michał Kamiński

"Dla mnie jako polityk jest skończony". Ostre słowa o Kamińskim

Michał Kamiński
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagowała Milena Zawiślińska

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Małgorzata Kidawa-BłońskaKarol NawrockiWłodzimierz Czarzasty
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zaginiony Aleksander Łajkowski
Policja szuka zaginionego Aleksandra. Nastolatek przed tygodniem wyszedł z domu
WARSZAWA
Samochody import
Sankcje omijane tylnymi drzwiami. Auta wysyłane do Rosji wbrew stanowisku marek
BIZNES
Ciało (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny znalezione w mieszkaniu. Dwie osoby zatrzymane
Wrocław
imageTitle
Polska maskotka hitem igrzysk. Miał pytać o nią sam Snoop Dogg
EUROSPORT
Janina Rożecka
Zmarła Janina Różecka "Dora", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
WARSZAWA
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
METEO
"Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski
"Dom dobry" z 13 nominacjami do Orłów
Kultura i styl
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Zatrzymany w głośnej sprawie porwania. "Pomyślałem: co ja k*** tu robię"
Justyna Zuber
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg". Nowe dane o PKB
BIZNES
Maryna
Kciuki za Marynę Gąsienicę-Daniel. Czekamy na supergigant
RELACJA
Kobieta wpadła do przerębla w stawie (zdj. ilustracyjne)
Kobieta wpadła do przerębla. W ostatniej chwili uratowali ją policjanci
WARSZAWA
Konstantynówka w obwodzie donieckim (28.11.2025)
"Strefa śmierci" to jego miejsce pracy. "Mamy moralny obowiązek"
"Fakty" TVN
shutterstock_2345459261
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
"Wolę swoje towarzystwo niż pana". Czarzasty do prezydenta: pamięta pan?
Polska
Bud Cort
Bud Cort nie żyje
Kultura i styl
41 min
Michał Kamiński
"Dla mnie jako polityk jest skończony". Ostre słowa o Kamińskim
Patryk Michalski
Nawrocki i Cenckiewicz
"Kłamstwo w żywe oczy", "prezydencki rzecznik łże". Burza wokół Cenckiewicza
Polska
imageTitle
Ukrainiec wyrzucony z igrzysk za kask
EUROSPORT
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
METEO
Amerykański lotniskowiec USS George H.W. Bush
Drugi lotniskowiec na Bliski Wschód? Media: Pentagon rozkazał przygotowania
Świat
Dominika Żukowska (2011)
Zmarła Dominika Żukowska
Kultura i styl
pap_20251114_0PS
Spór o reklamy na dworcach. "Działanie na szkodę"
BIZNES
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
TSUE zadecydował w sprawie wskaźnika WIBOR
BIZNES
Pełczyńska-Nałęcz
Nocna wiadomość od Pełczyńskiej-Nałęcz. "Nieplanowane" i "tajemnicze"
Polska
imageTitle
"Przestańcie!". Gest, o którym mówi się najwięcej
EUROSPORT
Mark Rutte
Szef NATO o przesmyku suwalskim: w razie blokady nasza reakcja będzie zabójcza
Świat
imageTitle
Wytańczyli złoto. W tle kontrowersje i oskarżenia
EUROSPORT
Oblodzenia
"Czarny lód" na drogach. Tu jest wyjątkowo ślisko
METEO
Nawrocki i Czarzasty
"Miało być wielkie halo", a RBN "okazała się pustym balonem"
Polska
Krajowa Rada Sądownictwa
Kolejny krok Czarzastego w sprawie KRS
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica