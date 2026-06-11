"Sprawa jest bulwersująca". Kancelaria reaguje na wprowadzenie patostreamera przez Łukasza Mejzę

Kiedy posłowie kończą prace nad ustawą, która przewiduje nawet pięć lat więzienia za patostreaming, Łukasz Mejza zaprosił do Sejmu patostreamera Daniela Zwierzyńskiego i jego partnerkę patostreamerkę. Poseł niezrzeszony - wybrany z list PiS - twierdzi, że zaproszenie to dialog z zainteresowanymi w czasie procedowania ustaw. Mimo że gość Mejzy ma na koncie wyroki między innymi za pochwalanie zabójstwa Pawła Adamowicza czy za pobicie. Kancelaria Sejmu w reakcji na pytania Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, zapowiada zajęcie się sprawą.Artykuł dostępny w subskrypcji
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Łukasz MejzaSejm
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