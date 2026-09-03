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Posłom klubu Rozwój Plus na sejmowych korytarzach stosunkowo łatwo przychodzi odpowiedź na pytanie, czym właściwie różnią się od Prawa i Sprawiedliwości. Choć nieco ponad miesiąc temu tworzyli tę partię, a przez lata bronili jej niemal w każdych okolicznościach. Teraz - według Mirosławy Stachowiak-Różeckiej - to nowy klub Mateusza Morawieckiego walczy o Polskę i Polaków, a dla PiS kluczowa jest ochrona partyjnego interesu. Zdaniem Szymona Szynkowskiego vel Sęka PiS to już Suwerenna Polska bis, która ściga się na emocje, zubażając warstwę merytoryczną.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Czy niektórym posłom Rozwoju Plus brakuje pisowskiego wzorca wodza
Co zawiera jedna z końcowych wersji deklaracji ideowej Rozwoju Plus
Czy Rozwój Plus zawsze będzie stać murem za Karolem Nawrockim
Jakich jeszcze posłów chce złowić nowy klub byłego premiera