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Polska

Media: Rosja próbuje wykorzystać konflikt wokół Trybunału do osłabienia wsparcia Ukrainy

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Funkcjonariusze policji przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego
Kalendarium sporu o Trybunał Konstytucyjny
Źródło wideo: FAKTY TVN
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP/EPA
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"New York Times" ocenił, że Rosja próbuje wykorzystać konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce do osłabienia proeuropejskiego i proukraińskiego rządu w Warszawie oraz wsparcia dla Ukrainy. Jak zaznaczyła gazeta, oskarżenia o "zamach stanu" zdominowały ataki na Donalda Tuska ze strony jego prawicowych przeciwników w kraju oraz prorosyjskich polityków europejskich, takich jak Marine Le Pen z Francji, Nigel Farage z Wielkiej Brytanii i Geert Wilders z Holandii.

Tuż po wydarzeniach piątkowych, gdy sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła się kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa i wiceprezesa Trybunału, prawicowi przeciwnicy oskarżyli rząd o zorganizowanie "zamachu stanu" - czytamy w "New York Times".

Teraz do sprawy włączyła się Rosja, "podsycając oskarżenia dotyczące puczu premiera Donalda Tuska i nagłaśniając ataki na prounijny polski rząd ze strony skrajnie prawicowych polityków w kraju i za granicą" - podkreśliła gazeta.

Funkcjonariusze policji przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego
Funkcjonariusze policji przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP/EPA

Dziennik zauważył, że Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, obecnie pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, oświadczył w niedzielę, że "w Polsce trwa konstytucyjny zamach stanu".

Prorosyjscy politycy atakują Tuska

Jak zaznaczyła gazeta, oskarżenia o "zamach stanu" w Trybunale Konstytucyjnym, który od 10 lat stanowi centrum politycznego sporu o polskie sądownictwo, zdominowały w ostatnich dniach ataki na Tuska ze strony jego prawicowych przeciwników w kraju oraz prorosyjskich polityków europejskich, takich jak Marine Le Pen z Francji, Nigel Farage z Wielkiej Brytanii i Geert Wilders z Holandii.

"Prawicowi sojusznicy zawieszonego w obowiązkach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oskarżyli swoich przeciwników o 'popełnienie przestępstwa polegającego na dokonaniu zamachu stanu'. Zarzut ten szybko podchwyciła cała rzesza komentatorów, m.in. na platformie X i Telegramie" - zauważyła gazeta.

Zacytowała też Tuska, który w weekend mówił o "wykorzystywaniu w internecie armii rosyjskich botów". "New York Times" napisał, że "Rosja oraz eurosceptyczna skrajna prawica w Europie wydają się zainteresowane podsycaniem napięć w Polsce, licząc na osłabienie zdecydowanie proukraińskiego i proeuropejskiego rządu Polski".

Według gazety dzieje się to w czasie, gdy Moskwa intensyfikuje działania mające na celu podważenie europejskiego poparcia dla Ukrainy. Działania te poniosły jednak porażkę po kwietniowej przegranej wyborczej premiera Węgier Viktora Orbana, a także po niedawnej porażce Aleksandara Vuczicia, wieloletniego przywódcy Serbii.

Polska celem rosyjskich ataków

Gazeta podkreśliła, że Polska od dawna jest częstym celem ataków słownych, kampanii dezinformacyjnych oraz operacji sabotażowych prowadzonych przez Moskwę.

Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, napisała w niedzielę na Telegramie, że Polsce grożą "upadek i tragedia" podobne do tych, które towarzyszyły kryzysowi politycznemu w Ukrainie w 2014 roku i doprowadziły do obalenia prezydenta Wiktora Janukowycza. Również Miedwiediew porównał konflikt wokół Trybunału do wydarzeń w Ukrainie. 

Jak podkreślił "NYT", "przedstawiciele rosyjskich władz i media propagandowe często nagłaśniają oskarżenia europejskich nacjonalistów oraz skrajnie lewicowych ugrupowań o brutalne represje ze strony głównych sił politycznych". Wyrażają przy tym poparcie zarówno dla niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), jak i dla uczestników zamieszek we Francji i Albanii.

Źródło: PAP
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Tagi:
RosjaTrybunał KonstytucyjnyWojna w UkrainieNigel FarageMarine Le Pen
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