Nominację otrzymała od neo-KRS, chce się poddać weryfikacji. "To nie jest jednolita grupa"

Przyjęcie awansu to dla niej błąd i chce go naprawić - sędzia Anna Kalbarczyk chce cofnięcia swojej nominacji i przeprowadzenia ponownej weryfikacji. Jest pierwsza, ale zapewne nie ostatnia. - Nareszcie doczekaliśmy się sędziego odważnego, odpowiedzialnego i sędziego, który jest niezależny - mówi Beata Morawiec ze Stowarzyszenia Sędziów "Themis". Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kiedy neosędzia chce cofnięcia swojej nominacji to sygnał nie tylko w stronę nowej władzy, ale też w kierunku Pałacu Prezydenckiego, że sędziowie nieusuwalni być może by byli, gdyby powołał ich organ właściwie obsadzony.

"Jestem gotowa poddać się ewentualnej kolejnej procedurze nominacyjnej, czy weryfikacyjnej przed KRS w kształcie konstytucyjnym" - wskazuje sędzia Anna Kalbarczyk, która nominację do warszawskiego sądu apelacyjnego otrzymała od upolitycznionej KRS.

Sędzia pisze do Bodnara. Komentarze polityków i prawników

Bartłomiej Wróblewski z PiS uważa, że sędzia Anna Kalbarczyk "próbuje się dopasować do nowego układu władzy". - W każdej grupie społecznej są osoby, które starają się lepiej żyć z nową władzą - dodaje.

Środowisko sędziowskie zaznacza, że neosędziów, którzy pod tzw. reformą Ziobry by się nie podpisali, jest znacznie więcej. - To nie jest jednolita grupa - twierdzi Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - W tej grupie są niewątpliwie takie osoby, które mają szanse na to, aby w przyszłości awansować, ale w legalnej procedurze - dodaje.