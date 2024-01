Neo-KRS pisze o Prusinowskim i wzywa prokuraturę do "podjęcia działań". "Uchwała strasząca prezesa"

"Wyrafinowane poczucie humoru neosędziów", "uchwała strasząca prezesa legalnej izby"

Neo-KRS wzywa Prokuraturę Krajową "do podjęcia działań"

"Pominięcie biura podawczego zaburzyło kolejność wpływu spraw do izby, co w świetle (...) Regulaminu Sądu Najwyższego miało wpływ na przydział sprawy do referatu konkretnego sędziego, a - w konsekwencji - doprowadziło do ręcznego sterowania i wyznaczenia składu orzekającego" – czytamy w stanowisku upolitycznionej Rady.

Marszałek Sejmu złożył odwołania z Izbie Pracy SN

Odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od postanowień w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów poselskich zostały przekazane do Sądu Najwyższego przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię w zeszłym tygodniu, bezpośrednio do Izby Pracy SN. Prezes Prusinowski wyjaśniał w rozmowie z TVN24, że akta trafiły osobiście do jego rąk i to on zdecydował, że "nie przepuści" ich przez biuro podawcze. - Zrobiłem to dlatego, że w tym budynku, w którym się znajdujemy (Sądzie Najwyższym - red.), które powinno być świątynią sprawiedliwości, pani prezes (Małgorzata) Manowska na biurze podawczym przejmuje korespondencję, która jej zdaniem jest wrażliwa albo niekorzystna dla niej. (...) Przejmuje, mimo że jest kierowana albo do mnie osobiście, na przykład na prezesa Sądu Najwyższego, również moją prywatną korespondencję, albo przejmuje również sprawy, które są bezpośrednio kierowane do Izby - mówił sędzia. Dodał, że "biuro podawcze to nie jest żaden instrument, za pomocą którego można kontrolować, co komu dać, a co przejąć". - Pani prezes Manowska stosuje siłę nad prawem - powiedział Prusinowski.