Kamila Gasiuk-Pihowicz: dni neo-KRS są policzone

Wzywamy 15 nielegalnych członków do tego, aby ustąpili. Całą Krajową Radę Sądownictwa wzywamy do tego, aby zaprzestała swoich działań mających na celu przeprowadzanie konkursów na stanowiska sędziowskie - mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz przed pierwszym posiedzeniem neo-KRS z nowymi przedstawicielami Sejmu, na które nie zostali wpuszczeni dziennikarze. "W KRS bez zmian" - napisał na platformie X senator i członek KRS Krzysztof Kwiatkowski.

We wtorek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z nowymi przedstawicielami Sejmu. To Kamila Gasiuk-Pihowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 oraz Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Miejsca w KRS dla przedstawicieli Sejmu w poprzedniej kadencji zajmowali wyłącznie posłowie PiS.

Kwiatkowski: przewodnicząca KRS nie wpuściła dziennikarzy

"W KRS sytuacja bez zmian: przewodnicząca KRS - nie wpuściła dziennikarzy do budynku Rady (złamana zasada jawności życia publicznego - art. 61 Konstytucji). Na sali obrad złamano zasadę, że przedstawiciele Sejmu zasiadają na sali obok siebie. Tak przez całą kadencję siedzieli obok siebie posłowie PiS" - poinformował Krzysztof Kwiatkowski, senator i członek KRS na platformie X (dawniej Twitter).

Wcześniej przedstawiciele parlamentu zorganizowali konferencję prasową przed budynkiem KRS, na której Kwiatkowski odnosił się do decyzji o niewpuszczeniu dziennikarzy do budynku.

- W imieniu reprezentacji parlamentarnej podjęliśmy działania, żebyście mogli normalnie wykonywać swoje obowiązki (...), poprosiliśmy, żebyście zostali wpuszczeni do holu głównego w celu wykonywania swoich obowiązków - mówił senator, zwracając się do dziennikarzy.

- Poinformowałem o tym wniosku w imieniu grupy parlamentarzystów panią przewodniczącą. Pani przewodnicząca odesłała mnie do pani rzecznik. Pani rzecznik poinformowała mnie, że nie podejmie decyzji w tej spawie bez pani przewodniczącej, a pani przewodnicząca nie odbiera już telefonu - dodał.

Kwiatkowski ocenił, że "to jest skandaliczna i niedopuszczalna sytuacja, żeby z organu konstytucyjnego robić kabaret".

Rzeczniczka KRS: dziś dziennikarze nie zostaną wpuszczeni

Reporterka TVN24 Karolina Wasilewska zwróciła się mailowo do rzeczniczki KRS o wpuszczenie dziennikarzy na teren Krajowej Rady Sądownictwa - zgodnie z ich uprawnieniami.

W odpowiedzi Ewa Łosińska zaprosiła na konferencję prasową, która ma odbyć się w środę. "Dziś nie zostaną Państwo wpuszczeni do budynku KRS" - napisała.

Przed godziną 11 redakcja tvn24.pl zwróciła się również do rzeczniczki KRS z pytaniem o to, dlaczego dziennikarze nie zostali wpuszczeni do budynku i kto podjął taką decyzję. Zapytaliśmy także, dlaczego posiedzenie nie było wówczas transmitowane online.