Najnowsze ustalenia w sprawie NCBR. Próby zadania pytań Adamowi Bielanowi. Komentarze polityków

Najnowsze doniesienia dotyczące Narodowego Centrum Badań i Rozwoju komentowali w poniedziałek politycy. Michał Szczerba z KO stwierdził, że "wygląda to na klasyczną przepompownię", a Robert Biedroń z Lewicy użył porównania do "mafijnej ośmiornicy". - Narodowe centrum bezprawia i rozdawnictwa - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. Reporterka TVN24 próbowała zadać pytania prezesowi Partii Republikańskiej Adamowi Bielanowi. Telefonu nie odbierał, ale odpisał SMS-owo.

Szczerba: wygląda to na klasyczną przepompownię

Dodał, że "przede wszystkim jest pytanie - co oni tam robią?". - Jeśli instytucja powstała być może dla Adama Bielana i jego środowiska, bo to oni czerpią korzyści z jej funkcjonowania, to pytanie, za jakimi sprawami lobbuje. Być może to nie są tylko sprawy dotyczące spółek publicznych, ale też prywatne interesy, które ta piątka załatwia w Brukseli - powiedział poseł.