Morawiecki "bardzo dziękuje Bielanowi". Szczerba: premier dołącza do wielkiego kłamstwa

Premier Mateusz Morawiecki "bardzo dziękował panu prezesowi Adamowi Bielanowi", szefowi Partii Republikańskiej, w kontekście NCBR. Zdaniem szefa rządu Bielan i jego partia "w odpowiedni sposób rozstrzygnęli, zaadresowali tę sprawę". - Premier dołącza do wielkiego kłamstwa, dołącza i bierze Bielana na swoją stronę. To pewnie decyzja Jarosława Kaczyńskiego, że głowa Jacka Żalka jest położona na tacy, a Bielana jeszcze próbujemy bronić - skomentował Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

Na jaw wychodzą kolejne fakty dotyczące Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - ujawniali je posłowie KO Michał Szerba i Dariusz Joński. Dotacja w wysokości 55 milionów została przyznana 26-latkowi, który firmę założył już po ogłoszeniu naboru do konkursu z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 tysięcy złotych, a 123 miliony złotych firmie z Białegostoku, która - jak ustalili posłowie - od czasu założenia w 2020 roku co roku przynosiła straty. Posłowie 1 marca informowali, że zablokowali wypłatę tych dwóch dotacji. Kontrolę w NCBR prowadzą zarówno Centralne Biuro Antykorupcyjne , jak i Najwyższa Izba Kontroli.

Premier: bardzo dziękuję panu prezesowi Adamowi Bielanowi

Szczerba: premier dołącza do wielkiego kłamstwa

Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej komentując słowa premiera stwierdził, że "jest to rzecz niebywała". - Do tego wielkiego kłamstwa dołącza premier Morawiecki, który bierze go (Bielana - red.) na swoją stronę. To pewnie decyzja Jarosława Kaczyńskiego, że głowa Jacka Żalka jest położona na tacy, a Bielana jeszcze próbujemy bronić - powiedział poseł.