"Karą nie może być utrata stanowiska. Powinny być zarzuty prokuratorskie"

Wiele wskazuje na to, że konkursy były ustawiane, że to nie było uczciwie przeprowadzone. Myślę, że ta ekipa związana z Bielanem ma dużo za uszami - mówił Miłosz Motyka z PSL. Politycy komentowali reportaż "Czarno na białym" dotyczący zarządzania NCBR. - Karą powinny być zarzuty prokuratorskie. Mam nadzieję, że takie zarzuty jednego dnia otrzyma Adam Bielan i być może Jacek Żalek - powiedział Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

Reporterzy portalu tvn24.pl i "Czarno na białym" TVN24 - Grzegorz Łakomski, Robert Zieliński i Łukasz Karusta - w najnowszym reportażu pokazali, jak z oficjalnym nadzorem nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przenikały się nieformalne wpływy Adama Bielana, szefa Partii Republikańskiej, i jego współpracowników.

Bielan przez ostatnie miesiące zaprzeczał, jakoby miał wpływ na działania NCBR. Ustalenia reporterów oraz dokumenty, do których dotarli, stawiają jego zapewnienia pod znakiem zapytania.

Karusta: z wiadomości Bielana wynika, że miał wpływ na to, co dzieje się w NCBR

Współautor reportażu Łukasz Karusta był gościem TVN24. Jak mówił, "z wiadomości wysyłanych przez Adama Bielana wynika, że miał on wpływ na to, co dzieje się w NCBR i był informowany o tym, co tam się dzieje, na temat polityki kadrowej, na temat tego, kto był zatrudniany".

- Nie możemy powiedzieć, żeby Adam Bielan naciskał, żeby komuś przyznać grant, ale on o wielu rzeczach wiedział, na wiele rzeczy miał wpływ - zaznaczył.

Szczerba: karą powinny być zarzuty prokuratorskie

Reportaż komentowali też politycy.

- Jeżeli ktoś chce wyprowadzić dziesiątki, czy setki milionów złotych z funduszy europejskich to karą nie może być utrata stanowiska. Karą powinny być zarzuty prokuratorskie. Mam nadzieję, że takie zarzuty jednego dnia otrzyma Adam Bielan i być może Jacek Żalek - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Jak dodał, Jarosław Kaczyński "zdecydował, że jeden z nich musi ponieść karę, chociaż obydwaj mają sporo za uszami". - Z wozu spadł Jacek Żalek, a Bielan nadal jest prawą ręką prezesa. Jest bardzo aktywny w kampanii - wskazywał.

Kropiwnicki: myślę, że ta ekipa związana z Bielanem ma dużo za uszami

Jak mówił Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej "nie ma żadnych wątpliwości, że Bielan i jego ludzie ustawiali całą tę sytuację w NCBR". - To byli ludzie z nim związani, więc on powinien być z tego rozliczony. Ale jak to w PiS znaleźli kozła ofiarnego, który święty też pewnie nie był. Skasowali Żalka i uznali, że temat zamknęli, a tymczasem ta afera tam jest - podkreślił.

- Wiele wskazuje na to, że konkursy były ustawiane, że to nie było uczciwie przeprowadzone. Myślę, że ta ekipa związana z Bielanem ma dużo za uszami - powiedział.

Motyka: Kaczyński Polskę jest w stanie poświęcić dla swojego interesu

Miłosz Motyka z PSL powiedział, że "dzisiaj Adam Bielan ma większy wpływ i na kasę, i też na posłów, którzy dają większość prezesowi Kaczyńskiemu, niż Jacek Żalek" i to "dlatego on będzie hołubiony i to jego stronę będzie trzymał Jarosław Kaczyński, niezależnie od faktów, niezależnie od rzeczywistości, niezależnie od tego, ile nabroił Adam Bielan".

- To jest po prostu rzecz kuriozalna, że dzisiaj Polska, nie tylko Sejm, nie tylko większość, ale przede wszystkim Polska, zależy od takiego człowieka jak Adam Bielan, jak jego grupka polityków, którzy chcą się tylko nażreć, którzy myślą tylko i wyłącznie o swoim interesie. Szkoda Polski, ale Jarosław Kaczyński Polskę jest w stanie poświęcić dla swojego interesu, byle tylko mieć więcej szabel w Sejmie - mówił.

Dziemianowicz-Bąk: całe to środowisko jest skorumpowane

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy mówiła, że w obozie rządzącym "wszyscy są skompromitowani, jeden minister drugiego ministra prześciga w tym, jak znaczne środki zawłaszczył i rozdał kumplom". - Nie dziwi, że Adam Bielan nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli środowisko jest całe skorumpowane, to im ktoś bardziej skorumpowany i ma więcej za uszami tym dla tego środowiska lepiej - powiedziała posłanka.

"Ukryte wpływy" Adama Bielana w NCBiR. Reportaż "Czarno na białym" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

