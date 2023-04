"Bliżej wyborów, wzrastają środki na agencje reklamowe". "Wyborcza" o wydatkach NCBR na marketing

NCBR przeznaczyło w zeszłym roku ponad sześć milionów złotych na marketing. To duży wzrost w porównaniu do poprzednich lat - czytamy w "Gazecie Wyborczej", która dotarła do listy podmiotów marketingowych, którym NCBR płaciło za promocję.

"Gazeta Wyborcza" dotarła do dokumentów, z których wynika, że NCBR na promocję wydał w 2020 roku 3,3 miliona złotych, w 2021 roku 4,5 miliona złotych, a w 2022 roku 6,5 miliona złotych. Jak pisze "GW", "w wykazie firm i innych podmiotów, którym NCBR zlecało różnorodne usługi promocyjne i marketingowe, znajduje się kilkadziesiąt pozycji, dotyczą kampanii wizerunkowych, ogłoszeń publikowanych w prasie, udziału w imprezach czy obsługi PR".

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński, którzy ujawniają kolejne nieprawidłowości w NCBR, wskazują w rozmowie z dziennikiem kilka firm, które otrzymywały zlecenia z NCBR. Są wśród nich takie, które pracowały też dla innych instytucji zarządzanych przez ludzi związanych z PiS.

Wśród nich są między innymi:

Kongres 590, czyli spółka, która organizuje "najważniejszą imprezę zaplecza gospodarczego rządu" o tej samej nazwie. NCBR - jak czytamy - przelał na konta spółki łącznie ponad pół miliona złotych, najwięcej w czerwcu 2022 roku - 369 tysięcy złotych.

Spółka Five Media dostała 434 tysiące złotych za przeprowadzenie kampanii reklamowych. - Ta sama agencja w połowie ubiegłego roku dostała zamówienie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat energii jądrowej - budżet pięć milionów złotych - skomentował Dariusz Joński.

KDK to "agencja pracująca dla wielu samorządowych i rządowych podmiotów z całej Polski". Dostała 1,8 miliona złotych. - Zwracamy uwagę, że to właśnie ta agencja organizowała wydarzenia w formie hybrydowej dla NCBR. To gigantyczne pieniądze jak za wydarzenia online - powiedział Joński.

Fundacja Impact otrzymała od NCBR ponad 340 tysięcy złotych za umożliwienie udziału w "wydarzeniach z udziałem liderów innowacji".

Udział w cyklu Orły Wprost 2023 kosztował NCBR 250 tysięcy złotych. Impreza ta - pod nazwą tygodnika - jest finansowo wspierana przez spółki skarbu państwa i objęta honorowym patronatem dwóch ministerstw.

Agencja Made in Warsaw, dostała z NCBR 700 tysięcy złotych. Wcześniej pracowała między innymi dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

NCBR współorganizowało konkurs na Polski Produkt Przyszłości, na co zostało przeznaczone 650 tysięcy złotych. To plebiscyt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. - To rządowa agenda, którą nadzorował Jacek Żalek - przypomniał Joński. Żalek to były już wiceminister funduszy i polityki regionalnej i bliski współpracownik Adama Bielana, szefa Partii Republikańskiej.

Ponadto w 2022 roku NCBR przeznaczyła 162 tysiące złotych na zmianę swojego logotypu.

- Im bliżej wyborów, tym wzrastają środki na agencje reklamowe i PR. To zjawisko, które obserwujemy z posłem Jońskim w wielu instytucjach - skomentował Szczerba. - Będziemy je konsekwentnie monitorować, by uniemożliwić nadużycia - zapewnił.

Źródło: "Gazeta Wyborcza", tvn24.pl