Dotacje z NCBR. "Zawłaszczyli pieniądze, które powinny iść na rozwój nauki. Rozdają to osobom ze sobą powiązanym"

"Narodowe Centrum Bezprawia i Rozdawnictwa", tak bym to dzisiaj określił. Tak naprawdę oni zawłaszczyli pieniądze, które powinny iść na rozwój nauki, na połączenie biznesu z nauką. Rozdają to osobom ze sobą powiązanym, nieprzygotowanym - mówił w "Faktach po Faktach" szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując budzące wątpliwości wielomilionowe dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili tam kontrolę i ich uwagę zwróciły dwie firmy, które otrzymały łącznie 178 milionów w konkursie "Szybka ścieżka". 55 milionów złotych dostał 26-latek, który firmę założył już po ogłoszeniu naboru do konkursu z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 tysięcy złotych. 123 miliony złotych trafiły do firmy z Białegostoku, która - jak ustalili posłowie - od czasu założenia w 2020 roku co roku przynosiła straty. Zdaniem posłów "zachodzi uprawomocnione podejrzenie ustawienia konkursu". Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęły kontrole w NCBR.

Kosiniak-Kamysz: "Narodowe Centrum Bezprawia i Rozdawnictwa"

- "Narodowe Centrum Bezprawia i Rozdawnictwa", tak bym to dzisiaj określił - komentował szef PSL. Jak mówił, "tak naprawdę oni zawłaszczyli pieniądze, które powinny iść na rozwój nauki, na połączenie biznesu z nauką". - Oni rozdają to osobom ze sobą powiązanym, rozdają to osobom nieprzygotowanym. Firmy są zakładane kilka dni wcześniej, robią to osoby, które kompletnie się na tym nie znają, to jest jakaś masakra - ocenił.