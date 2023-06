Nazwał Tuska "politykiem z twarzą hitlerowską". Senator PiS twierdzi, że to nie jest skandal

Bogucki: to były słowa wyjęte z kontekstu

- Ja już wszystko powiedziałem - rozpoczął senator PiS pytany o swoje słowa. Dodał, że jego wypowiedź odnosiła się do "wykorzystania śmierci dziecka do sprowadzenia wyborców Prawa i Sprawiedliwości do patologii, bo tak Donald Tusk to zrobił, udowadniając to przez długie wystąpienie". - Śmierci dziecka zabitego przez ojczyma w Częstochowie. (...) Wykorzystując tę sytuację i omawiając ją, powiedział o tym, że Prawo i Sprawiedliwość to jest patologia. Nie zgadzam się na taki język - dodał.