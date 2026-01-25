Logo strona główna
Polska

Nawrocki z wizytą w Wilnie i "unikalna" propozycja prezydenta Litwy

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Prezydent Karol Nawrocki z małżonką przybyli na Litwę
Źródło: TVN24
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda w sobotnim oświadczeniu "zachęcał" Polskę do rozszerzenia planowej budowy poligonu na granicy polsko-litewskiej i utworzenia wspólnego obiektu wojskowego, który miałby odpowiadać za bezpieczeństwo przesmyku suwalskiego. Propozycja pojawiła się przed przybyciem prezydenta Karola Nawrockiego do Wilna, gdzie w niedzielę spotka się z prezydentem Litwy oraz Ukrainy.

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką w sobotę wieczorem przybyli na Litwę. W Wilnie wraz prezydentami Litwy i Ukrainy Gitanasem Nausedą i Wołodymyrem Zełenskim oraz ich małżonkami wezmą udział w obchodach 163. rocznicy Powstania Styczniowego. W sobotę Nauseda przebywał z wizytą w Polsce.

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Źródło: TVN24

Przed przybyciem Nawrockiego do Wilna, prezydent Litwy zaproponował utworzenie wspólnego poligonu szkoleniowo-ćwiczeniowego w celu ochrony wschodniej flanki Sojuszu.

"Zachęcamy Polskę do rozważenia możliwości rozszerzenia planowanego poligonu w rejonie łoździejskim na Polskę i utworzenia wspólnego obiektu wojskowego obu krajów (...) Byłoby to unikalne rozwiązanie w kontekście NATO" - podkreślono w komunikacie.

Nauseda o polsko-litewskim poligonie: wzmocni obronę przesmyku suwalskiego

Nauseda pogratulował Polsce "gotowości korzystania" z poligonu, który Litwa zamierza wybudować tuż przy granicy z Polską. "Pozwoli nam to wzmocnić nie tylko współpracę między naszymi siłami zbrojnymi, ale także obronę przesmyku suwalskiego" – zaznaczył.

W komunikacie urzędu prezydenta czytamy, że Nauseda, podczas sobotniej wizyty w Warszawie, przedstawił również pomysł utworzenia wspólnej strefy wolnego handlu w Suwałkach i Łoździejach. W ocenie litewskiego przywódcy, "przyczyniłoby się to do wzrostu gospodarczego regionów przygranicznych, wzrostu poziomu zatrudnienia i stanowiłoby ekonomiczną bramę dostępu do dwóch rynków".

"Byłoby to impulsem do ewentualnych wspólnych projektów w zakresie przemysłu obronnego, a także dałoby szersze możliwości pozyskania finansowania UE w takich obszarach, jak gałęzie przemysłu o wysokiej wartości dodanej, elektronika, nauki przyrodnicze, sztuczna inteligencja, centra danych, usługi i inne sektory" – napisano w oświadczeniu.

Gitanas Nauseda, Karol Nawrocki
Gitanas Nauseda, Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Poligon na granicy polsko-litewskiej

Zgodnie z założeniem nowy poligon ma być zbudowany w Kopciowie, przy granicy z Polską i obejmować około 14,6 tys. hektarów. Mają tu się odbywać ćwiczenia i szkolenia wojskowe z udziałem 3,5–4 tys. żołnierzy, czyli brygady. Większe ćwiczenia odbywałyby się pięć razy do roku, każdorazowo do 10 dni. Ćwiczenia o mniejszej skali odbywałyby się regularnie.

Budowie poligonu sprzeciwiają się lokalni mieszkańcy. W sobotę w Kopciowie odbyła się akcja protestacyjna z udziałem około 400 osób. Wśród protestujących byli też mieszkańcy polskich przygranicznych terenów, którzy również są zaniepokojeni projektami budowy obiektu wojskowego.

W ubiegłym tygodniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ministrem obrony Litwy Robertasem Kaunasem przekazał, że Polska wspiera inicjatywę budowy poligonu blisko granicy z Polską. Dodał, że polscy dowódcy są zainteresowani przygotowaniem tego miejsca i później korzystaniem w ramach ćwiczeń.

O budowie poligonu w miejscowości Kopciowo w rejonie łoździejskim zdecydowała w grudniu Litewska Rada Obrony Państwa. Według litewskiego resortu obrony z punktu widzenia militarnego i bezpieczeństwa wybrany teren na nowy poligon jest najodpowiedniejszą lokalizacją; jest częścią tzw. przesmyku suwalskiego. Resort wskazał też, że położenie geograficzne przy granicy z Polską otwiera w przyszłości możliwość współpracy z polskimi siłami zbrojnymi. Ostateczną decyzję w sprawie poligonu podejmie Sejm Litwy.

Źródło: Google Maps

Plan wizyty pary prezydenckiej w Wilnie

W niedzielę przed południem polska para prezydencka zostanie powitana przez prezydenta Nausedę i jego małżonkę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Wilnie. Potem odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Nawrockiego i Nausedy.

Następnie polska para prezydencka oraz prezydenci Litwy i Ukrainy wraz z małżonkami wezmą udział we mszy świętej, która odbędzie się w Archikatedrze Wileńskiej. Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie prezydenta Nawrockiego.

Po południu pary prezydenckie będą uczestniczyć na cmentarzu na Rossie w ceremonii upamiętniającej rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Karol i Marta Nawroccy złożą też wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego - Maria Piłsudska, a także jego serce.

Po godz. 17 czasu lokalnego zaplanowano spotkanie prezydentów Nawrockiego, Nausedy i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.

Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza głównym tematem rozmów prezydentów, do których dojdzie w ramach wizyty, będzie aktualna sytuacja bezpieczeństwa oraz toczące się negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy. Przydacz zaznaczył, że kontekst rozmów w Wilnie będzie "historyczny i jednoczący". Zastrzegł, że wśród tematów rozmów mogą się pojawić także kwestie z zakresu dwustronnego, polsko-litewskiego czy polsko-ukraińskiego: sytuacja mniejszości polskiej na Litwie, a w kontekście ukraińskim - kwestie historyczne.

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

LitwaKarol NawrockiGitanas NausedaWilno
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica