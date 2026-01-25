Nawrocki z wizytą w Wilnie i "unikalna" propozycja prezydenta Litwy

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką przybyli na Litwę Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką w sobotę wieczorem przybyli na Litwę. W Wilnie wraz prezydentami Litwy i Ukrainy Gitanasem Nausedą i Wołodymyrem Zełenskim oraz ich małżonkami wezmą udział w obchodach 163. rocznicy Powstania Styczniowego. W sobotę Nauseda przebywał z wizytą w Polsce.

Przed przybyciem Nawrockiego do Wilna, prezydent Litwy zaproponował utworzenie wspólnego poligonu szkoleniowo-ćwiczeniowego w celu ochrony wschodniej flanki Sojuszu.

"Zachęcamy Polskę do rozważenia możliwości rozszerzenia planowanego poligonu w rejonie łoździejskim na Polskę i utworzenia wspólnego obiektu wojskowego obu krajów (...) Byłoby to unikalne rozwiązanie w kontekście NATO" - podkreślono w komunikacie.

Nauseda o polsko-litewskim poligonie: wzmocni obronę przesmyku suwalskiego

Nauseda pogratulował Polsce "gotowości korzystania" z poligonu, który Litwa zamierza wybudować tuż przy granicy z Polską. "Pozwoli nam to wzmocnić nie tylko współpracę między naszymi siłami zbrojnymi, ale także obronę przesmyku suwalskiego" – zaznaczył.

W komunikacie urzędu prezydenta czytamy, że Nauseda, podczas sobotniej wizyty w Warszawie, przedstawił również pomysł utworzenia wspólnej strefy wolnego handlu w Suwałkach i Łoździejach. W ocenie litewskiego przywódcy, "przyczyniłoby się to do wzrostu gospodarczego regionów przygranicznych, wzrostu poziomu zatrudnienia i stanowiłoby ekonomiczną bramę dostępu do dwóch rynków".

"Byłoby to impulsem do ewentualnych wspólnych projektów w zakresie przemysłu obronnego, a także dałoby szersze możliwości pozyskania finansowania UE w takich obszarach, jak gałęzie przemysłu o wysokiej wartości dodanej, elektronika, nauki przyrodnicze, sztuczna inteligencja, centra danych, usługi i inne sektory" – napisano w oświadczeniu.

Poligon na granicy polsko-litewskiej

Zgodnie z założeniem nowy poligon ma być zbudowany w Kopciowie, przy granicy z Polską i obejmować około 14,6 tys. hektarów. Mają tu się odbywać ćwiczenia i szkolenia wojskowe z udziałem 3,5–4 tys. żołnierzy, czyli brygady. Większe ćwiczenia odbywałyby się pięć razy do roku, każdorazowo do 10 dni. Ćwiczenia o mniejszej skali odbywałyby się regularnie.

Budowie poligonu sprzeciwiają się lokalni mieszkańcy. W sobotę w Kopciowie odbyła się akcja protestacyjna z udziałem około 400 osób. Wśród protestujących byli też mieszkańcy polskich przygranicznych terenów, którzy również są zaniepokojeni projektami budowy obiektu wojskowego.

W ubiegłym tygodniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ministrem obrony Litwy Robertasem Kaunasem przekazał, że Polska wspiera inicjatywę budowy poligonu blisko granicy z Polską. Dodał, że polscy dowódcy są zainteresowani przygotowaniem tego miejsca i później korzystaniem w ramach ćwiczeń.

O budowie poligonu w miejscowości Kopciowo w rejonie łoździejskim zdecydowała w grudniu Litewska Rada Obrony Państwa. Według litewskiego resortu obrony z punktu widzenia militarnego i bezpieczeństwa wybrany teren na nowy poligon jest najodpowiedniejszą lokalizacją; jest częścią tzw. przesmyku suwalskiego. Resort wskazał też, że położenie geograficzne przy granicy z Polską otwiera w przyszłości możliwość współpracy z polskimi siłami zbrojnymi. Ostateczną decyzję w sprawie poligonu podejmie Sejm Litwy.

Plan wizyty pary prezydenckiej w Wilnie

W niedzielę przed południem polska para prezydencka zostanie powitana przez prezydenta Nausedę i jego małżonkę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Wilnie. Potem odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Nawrockiego i Nausedy.

Następnie polska para prezydencka oraz prezydenci Litwy i Ukrainy wraz z małżonkami wezmą udział we mszy świętej, która odbędzie się w Archikatedrze Wileńskiej. Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie prezydenta Nawrockiego.

Po południu pary prezydenckie będą uczestniczyć na cmentarzu na Rossie w ceremonii upamiętniającej rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Karol i Marta Nawroccy złożą też wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego - Maria Piłsudska, a także jego serce.

Po godz. 17 czasu lokalnego zaplanowano spotkanie prezydentów Nawrockiego, Nausedy i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.

Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza głównym tematem rozmów prezydentów, do których dojdzie w ramach wizyty, będzie aktualna sytuacja bezpieczeństwa oraz toczące się negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy. Przydacz zaznaczył, że kontekst rozmów w Wilnie będzie "historyczny i jednoczący". Zastrzegł, że wśród tematów rozmów mogą się pojawić także kwestie z zakresu dwustronnego, polsko-litewskiego czy polsko-ukraińskiego: sytuacja mniejszości polskiej na Litwie, a w kontekście ukraińskim - kwestie historyczne.

