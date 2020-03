Naukowcy zachęcają: piszcie pamiętniki o życiu w czasach koronawirusa. I obiecują nagrody

- Śmierć papieża, katastrofa smoleńska czy wejście Polski do Unii Europejskiej jawią się nam jako wydarzenia, których doświadczaliśmy powszechnie, ale w rzeczywistości nie zmieniły znacząco życia codziennego wielu osób. Co innego koronawirus – mówi prof. Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej.

"Czy Twoje życie zmienia się na skutek koronawirusa? Jak wpływa on na Twoją pracę, sytuację finansową, warunki mieszkaniowe i całą rodzinę? Jak radzisz sobie z codziennymi sprawami i ograniczaniem kontaktów społecznych? Opowiedz nam o tym" – zachęcają badacze z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej i Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zapraszają do pisania pamiętników. Posłużą one do celów badawczych, ale równocześnie ich autorzy wezmą udział w konkursie z nagrodami finansowymi.

- Chcemy zbierać zapiski i doświadczenia uczestników konkursu, żeby uchwycić ten wyjątkowy moment, dla nas samych i dla przyszłych badaczy – mówi Paweł Kubicki z SGH.

To dotknęło wszystkich

Zdaniem Kubickiego od transformacji w 1989 roku nie było drugiego takiego wydarzenia, które dotknęłoby całego społeczeństwa. - Śmierć papieża, katastrofa smoleńska czy wejście Polski do Unii Europejskiej jawią się nam jako wydarzenia, których doświadczaliśmy powszechnie, ale w rzeczywistości nie zmieniły znacząco życia codziennego wielu osób, bądź – jak w przypadku wejścia do UE – konsekwencje były rozłożone na wiele lat i przez to mniej dostrzegalne. Co innego koronawirus, jego wpływu na życie nie da się pominąć i efekty widać od razu, tu i teraz, a to rzadko spotykane – mówi badacz.

Kubicki zwraca uwagę, że każdy Polak ma historię do opowiedzenia, a dla badaczy wszystkie są ciekawe. – Jedni będą pisać o tym, że mają mniej zamówień, inni, że więcej pracy, a jeszcze inni, że tę pracę całkiem stracili. Niektórzy będą mieli więcej czasu dla rodziny, a inni wcale tego czasu nie mają, choć na przykład pracują zdalnie. Są ludzie, którzy bardzo stresują się przebiegiem pandemii i tacy, którzy znaleźli sposoby na poradzenie sobie ze stresem – wylicza Kubicki.

Każdy przeżywa to inaczej

Zasady konkursu są proste: należy prowadzić notatki i zapiski, dokumentując to, jak podczas pandemii wygląda życie codzienne. Badaczy w szczególności interesują wątki związane z sytuacją finansową rodziny i najbliższego otoczenia.

- Jako specjaliści od kwestii społeczno-ekonomicznych chcemy zrozumieć, jak zmiany gospodarcze i decyzje rządzących wpływają na życie poszczególnych osób – mówi Kubicki. - Spróbujemy uchwycić, jak decyzje o zamknięciu szkół czy restauracji, zakaz gromadzenia się czy globalny kryzys gospodarczy mają na nas wpływ. Bo tak naprawdę nie wiemy tego. Każdy z nas potrafi to odnieść tylko do siebie i indywidualnych doświadczeń. Mam nadzieję, że dzięki pamiętnikom zgłębimy to bardziej – dodaje

Od czego zacząć?

„Nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od tego, co się zmieniło w Twoim życiu, kiedy pandemia dotarła do Polski. W szczególności, jak wpłynęło to na Twoją sytuację materialną, życie codzienne i plany. Zależy nam na szczerości. Gwarantujemy pełną anonimowość, także w przypadku publikacji materiałów. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania. Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów odtworzymy obraz czasów niepewności wywołanych koronawirusem” – podpowiadają badacze

Forma zapisków może być dowolna, np. dziennik, relacja, pamiętnik, blog. Można też dołączyć rysunki czy filmy. Pracę należy przesyłać do 30 czerwca 2020 r. w formie elektronicznej lub jako link do bloga, a więcej informacji znaleźć można na stronie www.sgh.waw.pl/pamietniki

Nagrody za szczerość

O ostatecznym podziale nagród zadecyduje jury powołane przez organizatorów – za pierwsze miejsce można otrzymać 5 tys. złotych. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach.

- Nagradzamy szczerość i autentyczność, przy czym nie oznacza to, że trzeba dzielić się wszystkimi szczegółami życia prywatnego – mówi Kubicki.

I dodaje: - Zależy nam, żeby ludzie pisali te dzienniki i pamiętniki teraz, bo to nie będzie odtwarzanie wydarzeń, ani wyjaśnianie ich po fakcie. Gdybyśmy to badanie przeprowadzili np. za rok, to ludzie już wiedzieliby, czy decyzja o zamknięciu się w domach albo tzw. tarcza antykryzysowa się sprawdziły. To wpłynęłoby na postrzeganie różnych wydarzeń. Już by bardziej komentowali rzeczywistość, a mniej ją dokumentowali. To oczywiście też jest ciekawe, ale to inna kategoria informacji.

Wcześniej przyglądali się bezrobotnym

Badacze, którzy dziś zbierają pamiętniki na temat życia w czasach koronawirusa, wcześniej w podobny sposób analizowali zapiski bezrobotnych.

"Pamiętniki bezrobotnych" to prawdziwe zapiski osób pozostających bez pracy, zebrane przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. IGS takie pamiętniki zbierał już trzykrotnie: w latach 30. XX wieku, na początku lat dwutysięcznych, a na przełomie roku ukazała się najnowsza edycja, z pamiętnikami z okolic roku 2017.

Justyna Suchecka/tr

Źródło: tvn24.pl