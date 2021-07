Decyzja "podejmowana przez dyrektora szpitala" a prawa pacjentów. Naukowcy apelują do ministra

"Potrzebujemy pilnego wypracowania wytycznych, dotyczących odwiedzin bliskich u pacjentów na szpitalnych oddziałach niecovidowych" - apelują naukowcy w liście do ministra zdrowia. "Brak takich wytycznych sprawia, że w sposób uznaniowy ograniczana jest realizacja podstawowego prawa pacjenta" - podkreślają.

W liście skierowanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ponad 30 naukowców z ośrodków w całej Polsce zwraca się z apelem o wypracowanie zaleceń dotyczących wizyt bliskich u pacjentów przebywających w szpitalach na oddziałach niecovidowych. "Chodzi o sytuację, w której osoba odwiedzająca została w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19" - wyjaśnili.

"Zakaz wizyt rodzin i bliskich pacjentów, jeżeli zostali zaszczepieni przeciw COVID-19, nie jest uzasadniony z epidemiologicznego punktu widzenia, zwłaszcza że do pracy w szpitalach jest dopuszczony personel medyczny, który nie został zaszczepiony na COVID-19, a więc jest potencjalnie dużo większym zagrożeniem dla pacjentów" - argumentowali w liście.

Naukowcy apelują do ministra

"Zwracamy się z wnioskiem o wypracowanie wytycznych"

O tym, jak naglący jest to problem, świadczą - zdaniem autorów listu - doniesienia medialne. Według sygnatariuszy apelu "przyznanie praw do odwiedzania chorego członka rodziny przez osoby zaszczepione stanowiłoby zarazem zachętę do szczepień - wyraźnie wskazując, że ci, którzy podjęli decyzję zaszczepienia się przeciw COVID-19, cieszą się większymi przywilejami, niż osoby niezaszczepione".