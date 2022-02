Nauka zdalna w szkołach. Do kiedy? Minister Czarnek: rodzi się szansa na szybszy powrót

Powrót dzieci do szkoły szybciej niż na koniec lutego jest możliwy, jeśli pozytywne trendy dotyczące liczby zakażeń się utrzymają - przekazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był pytany w piątek na konferencji prasowej, czy jest szansa, by dzieci wróciły do szkół wcześniej niż 27 lutego, jak zakłada obecnie plan.

Odpowiedział, że temat ten pojawił się wśród rozmów na piątkowym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. - Mamy dzisiaj drugi dzień, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem liczby zakażeń tydzień do tygodnia. Jak będzie w przyszłym tygodniu? Będziemy to poddawać szczegółowej analizie - powiedział.

- Już dzisiaj rozmawialiśmy, że jeżeli ten trend by się utrzymał, to przynajmniej w stosunku do tych pięciu województw, które skończyły ferie w styczniu i miałyby najdłuższą naukę zdalną, ale również tych, które miały ferie na przełomie stycznia i lutego, rodzi się szansa podjęcia decyzji o szybkim powrocie do szkół - przekazał.

Zaznaczył, że "to będzie zależało od tego, jak ta pandemia będzie się rozwijać lub zwijać. Jeśli pozytywne trendy się utrzymają to szybsza decyzja o powrocie do szkoły niż na koniec lutego jest możliwa".

Spadek zakażeń tydzień do tygodnia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 47 534 nowych zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2. Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 57 262 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest niższa o 9728. To spadek o 17 procent.

