Nauka zdalna. Tam, gdzie nie ma ferii, zdalne lekcje organizowane są już w co czwartej podstawówce

Profesor Flisiak: padł głos, że "nie będzie segregacji w szkołach" i dyskusje umilkły

W poniedziałek profesor Robert Flisiak, jeden z 13 członków Rady Medycznej, którzy złożyli rezygnacje z doradzania rządowi w sprawie epidemii COVID-19, mówił w TVN24, że razem z innymi członkami rady "wyczuł stanowczy opór przeciwko jakimkolwiek działaniom", kiedy doradzali w sprawie powrotu dzieci do szkół we wrześniu ubiegłego roku. - Pan premier i pan minister zdrowia poprosili nas o dyskusję na ten temat. Spotkaliśmy się, wymienialiśmy opinie, proponowaliśmy rozwiązania. One były już bardzo blisko podjęcia decyzji. Wtedy pojawił się głos: "nie będzie segregacji w szkołach". I po tym wszystkie dyskusje umilkły. To był głos ministra edukacji - powiedział.