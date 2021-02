Przerwa w stacjonarnej nauce przedłużona, na Warmii i Mazurach specjalne regulacje. Jest rozporządzenie

"W województwie warmińsko-mazurskim sytuacja epidemiczna jest szczególnie trudna, dlatego klasy I-III szkoły podstawowej powrócą do nauki zdalnej. Starsi uczniowie z tego regionu będą uczyć się na dotychczasowych zasadach" – taki komunikat w piątek po południu rozesłało do mediów Ministerstwo Edukacji i Nauki. W piątek wieczorem rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Decyzja MEiN o nauce stacjonarnej to potwierdzenie zapowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego związane z tym, że w tym województwie jest największy wskaźnik absencji uczniów w szkołach oraz wskaźnik przejścia szkół na zdalne nauczanie. - O ile w Polsce wskaźnik przejścia na nauczanie zdalne jest niski, wynosi 1-2 procent, to w województwie warmińsko-mazurskim mamy prawie siedmioprocentowy wskaźnik absencji, a jeżeli chodzi o placówki, to prawie 10 procent – poinformował kilka dni temu Niedzielski .

W czwartek w Radiu Wrocław minister edukacji Przemysław Czarnek, pytany o powrót do szkół starszych dzieci, mówił: - To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni, czyli wzrost zakażeń koronawirusem i sytuacja zwłaszcza w północnych województwach, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, sprawia, że dzisiaj bardziej martwimy się o to, czy nie będziemy musieli zamykać szkół dla klas I-III w kolejnych województwach. Wszystko zależy od rozwoju pandemii.