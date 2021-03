Minister zarządza edukację hybrydową. Ale szczegóły to "decyzja dyrektora"

Co z młodszymi? To zależy od tego w jakim mieszkają województwie. Od 15 do 28 marca dzieci z klas 1-3 w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim będą uczyły się hybrydowo, to znaczy naprzemiennie. Co to w praktyce oznacza? Ministerstwo edukacji tłumaczy, że dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując następujące zasady: w budynku szkoły nie może być więcej niż 50 proc. uczniów, a co najmniej 50 proc. tych uczniów ma lekcje zdalne. Chodzi oczywiście o liczebność klas 1-3, które dotąd uczyły się stacjonarnie.