Kontrowersyjne pomysły środowiska Trumpa. Sikorski komentuje

W traktacie ustanawiającym Sojusz Północnoatlantycki nie ma nic o warunkowości zasady "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef MSZ odniósł się do pomysłów płynących ze środowiska ubiegającego się o nominację republikanów w nadchodzących wyborach prezydenckich Donalda Trumpa, według których artykuł 5 obejmowałby tylko państwa NATO wypełniające zobowiązanie wydawania dwa procent PKB na obronność. Sikorski zapewnił, że "nie będziemy popierać tej koncepcji".

W rozmowie z Reutersem doradzający Donaldowi Trumpowi w sprawach bezpieczeństwa Keith Kellogg powiedział, że jego zdaniem członkowie NATO, którzy nie przeznaczają dwóch procent swojego PKB na obronność, powinni zostać pozbawieni ochrony Sojuszu wynikającej z art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. - Tam, skąd pochodzę, sojusze mają znaczenie. Ale jeśli ma się zamiar być częścią sojuszu, trzeba wnieść do niego swój wkład, być częścią tego sojuszu - tłumaczył. W jego opinii NATO mogłoby stać się "sojuszem wielopoziomowym". Jak pisze Reuters, Kellogg nie chciał zdradzić, czy rozmawiał o swoim pomyśle z Trumpem, jednak zaznaczył, że obaj często rozmawiają o przyszłości NATO.

Na czwartkowym briefingu prasowym o takie pomysły został zapytany minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

- Takie rozwiązanie byłoby pozatraktatowe. W traktacie waszyngtońskim ustanawiającym Sojusz Północnoatlantycki nie ma nic o warunkowości zasady "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - powiedział Sikorski.

Zaznaczył, że trzeba też pamiętać, że "w przeszłości nawet kraje, które nie wydawały dwa procent PKB na obronność, wysyłały kontyngent czy to do Iraku, czy do Afganistanu". - I to były nawet kraje w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, i nie mówię o Niemczech, więc ten wkład we wspólną obronność może przybierać różne postaci - dodał.

Szef MSZ podkreślił, że dziwi się tym, którzy próbują tłumaczyć te koncepcje, jakby to Polski nie dotyczyło. Zaznaczył, że Polska i "w tej chwili już wszystkie kraje frontowe wydają dwa procent lub grubo ponad dwa procent PKB" na obronność.

Zatem - stwierdził - jeśli koncepcja, o której mowa, miałaby się ziścić, to Rosjanie mieliby wolną rękę, żeby iść dalej na Zachód. - I, żeby, jak powiedział kandydat Trump, mogli tam robić, co chcą. Tylko najpierw musieliby się tam dostać, co mogłoby nie być bez konsekwencji dla nas, więc nie będziemy popierać tej koncepcji - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Donald Trump podczas sobotniego wiecu w Karolinie Południowej zrelacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie wymieniając jednak jego nazwiska. - Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił? Odpowiedziałem: "Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję - red.), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić" - mówił Trump.

Na kolejnym wiecu Trump nie wycofał się ze swoich słów. - Stany Zjednoczone płaciły niemal za wszystko. To było straszne - mówił w Karolinie Południowej. Polityk przytoczył również historię dotyczącą wydatków na obronność jednego z krajów, który miał odwiedzić, będąc prezydentem.

