Generał Drewniak o siłach szybkiego reagowania: NATO wykonało nieprawdopodobny ruch

Generał brygady Tomasz Drewniak mówił w TVN24 o trzech, jego zdaniem, najważniejszych kwestiach związanych ze szczytem NATO w Madrycie. Były inspektor Sił Powietrznych wskazywał między innymi na zapowiedź powstania w Polsce stałego dowództwa V Korpusu Armii USA. - Warto też pamiętać o podniesieniu liczby żołnierzy w siłach szybkiego reagowania z 40 tysięcy do 300 tysięcy, co jest nieprawdopodobnym ruchem - ocenił. Wskazał również na przyłączanie się Finlandii i Szwecji do Sojuszu.

Były inspektor Sił Powietrznych, emerytowany generał brygady pilot Tomasz Drewniak z Fundacji Stratpoints mówił w TVN24 o zapowiedzianym przez amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w czasie szczytu NATO w Madrycie powstaniu w Polsce stałego dowództwa V Korpusu Armii USA.

Zdaniem wojskowego "znacząco" wzmacnia to nasze bezpieczeństwo. Zwrócił uwagę, że "to nie będzie jakaś ogromna liczba żołnierzy amerykańskich", nie pojawi się cały korpus amerykański, ale jego dowództwo.

- Czyli ludzie, którzy będą na miejscu, będą odpowiedzialni za planowanie, rozpoznanie i zbudowanie całej strategii wejścia kolejnych jednostek amerykańskich do walki. Czyli jakakolwiek jednostka amerykańska, nieważne, z którego miejsca na świecie, przybędzie do Polski, ona będzie gotowa wejść do walki w zasadzie natychmiast, gdyż będzie miała opracowane plany operacyjne - wyjaśniał. Dodał, że "będzie cała ta wojskowa kuchnia zrobiona po to, żeby ta jednostka bezpiecznie i szybko mogła wejść do Polski".

- Podnosi to zdecydowanie nasze bezpieczeństwo - zaznaczył gen. Drewniak.

Generał Drewniak: podniesienie liczby żołnierzy w siłach szybkiego reagowania do 300 tysięcy jest nieprawdopodobnym ruchem

Na pytanie, czy słowa Bidena to najważniejsza deklaracja szczytu w Madrycie, gość TVN24 ocenił, że "z czysto militarnego punktu widzenia na razie tak".

- Warto też pamiętać o podniesieniu liczby żołnierzy w siłach szybkiego reagowania z 40 tysięcy do 300 tysięcy, co jest nieprawdopodobnym ruchem. I w sensie takim bardziej militarno-politycznym, to jest Szwecja i Finlandia, które się przyłączają do NATO - dodał gen. Drewniak.

Jego zdaniem "to są te najważniejsze rzeczy". Jak dodał, "każda z tych rzeczy oddzielnie podnosi bezpieczeństwo Polski", a razem mają jeszcze większą wartość.

