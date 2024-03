Poszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię to jest ogromna zmiana. Tworzy to dylemat strategiczny dla Rosji - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał broni doktor Piotr Błazeusz, pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wskazywał też, ilu żołnierzy powinna jego zdaniem liczyć polska armia i podkreślił, że neoimperialistyczna polityka Rosji przybiera na sile.

- To jest ogromna zmiana. Z jednej strony jest to trochę wyzwanie, ponieważ granica do obrony NATO jest wydłużona. Ale z drugiej strony tworzy to dylemat strategiczny dla Rosji i Bałtyk staje się - jak to żartobliwie mówią niektórzy - takim naszym wewnętrznym jeziorem - powiedział.

Ilu żołnierzy powinna liczyć polska armia? Generał o "złotym środku"

Pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego był też pytany o to, ilu żołnierzy powinna jego zdaniem liczyć polska armia, zwłaszcza w obecnej sytuacji międzynarodowej.

Mówił, że to zależy "od wielu czynników". - Bo jest ważna i demografia, i ważna jest nasza zdolność do zsynchronizowania wszystkich procesów modernizacyjnych, które trwają. To się wiąże zarówno ze szkoleniem personelu, to się wiąże z budową magazynów środków bojowych, to się wiąże z całą infrastrukturą, ze zmianami organizacji, doktryn, więc jest to naprawdę bardzo długi proces, który trwa - wskazywał.

- Znalezienie tego złotego środka jest zawsze trudne, natomiast Ukraina pokazuje, że i jakość, i ilość dalej mają znaczenie. Myślę, że - tak jak było zakładane i tak jak jest mówione - gdzieś w okolicach tych 200 tysięcy zawodowych żołnierzy to jest taki dobry punkt - powiedział.

Wskazywał, że są również jednostki obrony terytorialnej, "które już liczą ponad 40 tysięcy". - Więc osiągnięcie 50 tysięcy (stanu liczebności tej formacji - red.) jest w zasięgu ręki. No i do tego dochodzi jeszcze dobrowolna zasadnicza służba wojskowa - dodał.

- Agresywna, neoimperialistyczna polityka Rosji nie zmienia się, a wręcz nabiera na sile i w związku z tym naszym zadaniem jest przygotować się, zbudować odporność całego państwa - podkreślił gość TVN24.

Ilu żołnierzy powinna liczyć polska armia? Generał Błazeusz o "złotym środku"

Generał Błazeusz: jestem przekonany, że w razie potrzeby sojusznicy wyślą swoje siły

Generał Błazeusz był także o to, jak miałaby wyglądać strategia obrony w przypadku potencjalnej agresji na Polskę. - Przede wszystkim budujemy tak system tak zwanych indykatorów i ostrzeżeń, żeby wiedzieć jak najwcześniej o tym, że przeciwnik coś szykuje. Pamiętajmy, że pewne indykatory pokażą nam, że druga strona szykuje się do jakichś nieprzyjaznych dla nas działań - mówił generał. - Wiedząc to, oczywiście jak najwcześniej będziemy starali się rozmawiać z naszymi sojusznikami. Jestem przekonany, że w razie potrzeby wyślą swoje siły w celu pokazania siły i odstraszania. I że będziemy przygotowani do obrony wspólnej - zapewnił.

Generał Błazeusz: zarówno NATO, jak i Unia Europejska są nam potrzebne

Gość "Faktów po Faktach" był też pytany o propozycję Komisji Europejskiej dotyczącej nowej strategii obronnej i o to, czy oznaczałoby to przestawienie gospodarek państw UE na tryb wojenny.

- Po pierwsze, zarówno NATO, jak i Unia Europejska są nam potrzebne. NATO jest absolutnie przygotowane do prowadzenia obrony kolektywnej. Natomiast Unia ma też swoją rolę i - jak słyszymy i widzimy zarówno w strategii, jak i w przyjętych wcześniej dokumentach strategicznych - również dostrzega potrzebę zwiększenia swoich wysiłków na obszarze Europy - powiedział.

- Najlepszym przykładem jest to, że Unia stworzyła wojskową misję wsparcia Ukrainy, tak zwane EU Military Assistance Mission (in support of - red.) Ukraine, której dowództwo polowe jest u nas w Polsce pod nazwą Combined Arms Training-Center. W ramach Unii to my, razem z kilkunastoma innymi członkami Unii, szkolimy żołnierzy ukraińskich. Żartobliwie można powiedzieć, że Unia pierwszy raz była szybsza niż NATO - wskazywał.

- Teraz, w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, nagle zapotrzebowanie zarówno strony ukraińskiej, ale też i państw członków NATO i Unii się zwiększyło na różnego rodzaju sprzęt wojskowy i środki bojowe. Wszystkie państwa, nie tylko w ramach Unii, ale i poza nią, starają się w tej chwili zwiększyć swoje zdolności - powiedział pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.

Generał Błazeusz o ćwiczeniach Dragon-24: wszystko przebiegło zgodnie z planem

Wojskowy mówił też o trwających w Polsce ćwiczeniach pod kryptonimem Dragon-24, będących częścią wielkich manewrów NATO Steadfast Defender-24.

Generał Błazeusz, który sam uczestniczył w tych ćwiczeniach, powiedział, że wszystko przebiegło "zgodnie z planem". - Wyszło tak jak chcieliśmy, udało się przeprawić (przez Wisłę - red.) wszystkie siły i środki, które planowaliśmy przeprawić w założonym czasie. W sumie to było przez ostatnie dwa dni około 300 pojazdów wojskowych różnego rodzaju - powiedział.

Ćwiczenia wojskowe Dragon-24 w Korzeniewie PAP/Andrzej Jackowski

