Premierzy Litwy, Łotwy i Estonii: postawa Rosji stanowi zagrożenie

"Rosja dąży do destabilizacji Sojuszu i podważenia bezpieczeństwa sojuszników i partnerów NATO" - napisali we wspólnym oświadczeniu premiery Litwy, Łotwy i Estonii. Wyrazili również oczekiwanie, że podczas zbliżającego się szczytu Sojusz Północnoatlantycki "zobowiąże się do wzmocnienia i modernizacji struktury sił NATO zgodnie z wymogami obrony zbiorowej w celu reagowania na wszelkie kryzysy i konflikty".