Ćwiczenia Dynamic Front 23. Polskie Kraby ćwiczą w terenie zurbanizowanym

czytaj dalej

Prowadzący wykrzykiwał do półnagiej kobiety: "Zamknij ryj, szmato! Jesteś moim kundlem!" - tak wyglądały rekolekcje dla młodzieży w kościele w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie). Nagrania z przedstawienia szybko trafiły do sieci. Do sprawy odniósł się Rzecznik Praw Dziecka, który zaapelował o ochronę dzieci przed przemocą. Z kolei kujawsko-pomorska wicekurator oświaty napisała, że dziwi się takim reakcjom na fragment wyjęty z kontekstu. Inaczej sprawę stawia publicysta Tomasz Terlikowski, w opinii którego to, co się stało, jest niedopuszczalne. Głos zabrali również uczniowie, którzy byli świadkami tych scen.