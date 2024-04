- My musimy mieć wsparcie w innych krajach NATO-wskich i te dwa procent to wydaje się jednak już oczywiste minimum. Jeśli w czymś się zgadzam z byłym prezydentem (USA Donaldem - red.) Trumpem, to z tym oczekiwaniem. Każde państwo NATO-wskie, które wydaje ponad dwa procent, ma prawo oczekiwać od wszystkich pozostałych, żeby jak najszybciej doszły i przekroczyły ten próg dwóch procent, bo taka jest potrzeba czasu i nie ma się co już dłużej oszukiwać - dodał Tusk.