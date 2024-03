Stoltenberg: Polska powoduje, że cały sojusz jest silniejszy

Odniósł się też do sytuacji w USA i do tego, że Kongres dalej nie przyjął ustawy w sprawie pomocy dla Ukrainy. - Każdy dzień opóźnienia działań Kongresu amerykańskiego przekłada się na rzeczywistą sytuację na polu walki. Dzisiaj rano został opublikowany ostatni sondaż pokazujący nastroje w Sojuszu. Widać, że zdecydowana większość sojuszników chce, by NATO dalej wspierało Ukrainę - mówił dalej.

Duda: trzy pokolenia Polaków czekały na moment, który nastąpił 25 lat temu

Prezydent podziękował Stoltenbergowi. - Dziękuję panie sekretarzu generalny za te ostatnie prawie dziewięć lat, kiedy mam zaszczyt z panem pracować i dziękuję za to, że dziś możemy spojrzeć z perspektywy, jak bardzo zmieniło się NATO i jak bardzo zmieniła się sytuacja Polski w NATO na przestrzeni tych dziesięciu lat, także za pana sprawą. Jesteśmy panu jako społeczeństwo, jako Polacy ogromnie za to wdzięczni - powiedział.

Jak dodał, "tak naprawdę trzy pokolenia Polaków czekały na ten ważny moment, który nastąpił 25 lat temu". - Kiedy wstępowaliśmy do NATO w 1999 roku, ja miałem lat 27. Byłem ukształtowanym, dorosłym człowiekiem i znakomicie to pamiętam. To były przełomowe momenty. One postawiły nas na powrót w sensie politycznym wśród państw wspólnoty wolnego, demokratycznego Zachodu, co zawsze podkreślamy. Zawsze byliśmy jego częścią, ale polityka nas z niego oddzieliła. I wróciliśmy na przełomie XX i XXI wieku - dodał.