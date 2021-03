"Każdy rok to jeden odcinek. Zaczynamy od momentu, w którym ruszyliśmy". 20 programów na 20-lecie TVN24

Będziemy pokazywali najważniejsze wydarzenia tych 20 lat, ale z naszej perspektywy. Naszej czyli TVN24 - mówił we "Wstajesz i wiesz" dziennikarz Tomasz Sianecki, który wraz z Anną Jędrzejowską poprowadzi program "Nasze 20-lecie". Z okazji 20. rocznicy powstania TVN24 pokażemy państwu, jak zmieniała się Polska, świat i ekipa naszej stacji. - Każdy rok to jeden odcinek. Zaczynamy od momentu, w którym ruszyliśmy - zachęcała Anna Jędrzejowska.

W 2001 roku ruszyła stacja TVN24. Dla dziennikarzy była to lekcja za lekcją, a czasu do nauki mieli niewiele. 33 dni po starcie stacji TVN24, 11 września, doszło do ataków terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon. W specjalnym programie "Nasze 20-lecie" Anna Jędrzejowska i Tomasz Sianecki pokazują, jak przez 20 lat zmieniała się Polska, świat i ekipa TVN24.