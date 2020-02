Ma 11 lat i prawie milion złotych długu

Dziewczynka odziedziczyła ogromny dług po ojcu. Ma dopiero 11 lat i na starcie prawie milion złotych długu. To kredyt, który zaciągnął jej nieżyjący już ojciec. Do tego dochodzą olbrzymie odsetki. Sytuacja finansowa rodziny jest zła. Komornik zajął rentę, którą dziewczynka dostała po ojcu. Prawnicy i Rzecznik Praw Dziecka alarmują, sprawą zainteresował się wiceminister sprawiedliwości. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Długi wchodzą w skład spadku"

Dziewczynka miała możliwość, by zrzec się spadku w postaci długu. Miała na to pół roku po śmierci ojca. Matka zrobiła to w swoim imieniu, ale w imieniu córki już nie. Przez to spadek stał się własnością Zuzy.