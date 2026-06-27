Polska Nasłoneczniona butla z gazem wybuchła na balkonie w Warszawie Oprac. Estera Prugar-Wójcicka |

Eksplozja butli z gazem na Białołęce. Relacja Jana Piotrowskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Bartosz

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w budynku przy ulicy Aluzyjnej w Warszawie. Pierwsze informacje oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Wybuchła dziesięciokilogramowa butla z gazem

- Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu w budynku mieszkalnym - potwierdził brygadier Kacper Papis z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Doszło tam do wybuchu dziesięciokilogramowej butli z gazem znajdującej się przy grillu na balkonie jednego z mieszkań - poinformował strażak.

Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa Źródło: Kontakt24 / Bartosz Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa Źródło: Kontakt24 / Bartosz Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa Źródło: Kontakt24 / Bartosz

Jak dodał, na skutek zdarzenia uszkodzona została konstrukcja balkonu. - Doszło także do uszkodzeń bloku znajdującego się naprzeciwko, w tym do wypadnięcia szyby - opisał.

Na miejsce zadysponowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Nikomu nic się nie stało - przekazał reporter TVN24 Jan Piotrowski.

Balkon, na którym doszło do wybuchu butli z gazem Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Bartosz

Eksplozja na Białołęce. Strażacy apelują o ostrożność

Jak relacjonował w TVN24 Jan Piotrowski, siła, z jaką eksplodowała butla, była tak duża, że uszkodziła okno i futrynę na klatce schodowej sąsiedniego budynku. Do eksplozji – jak przekazali dziennikarzowi strażacy – miał przyczynić się upał. Butla była ustawiona na tarasie, w słońcu, w związku z czym po pewnym czasie doszło do wybuchu.

- Dlatego strażacy apelują, by wszelkie butle z gazem czy inne materiały niebezpieczne chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, przechowywać je w cieniu - podkreślił dziennikarz.