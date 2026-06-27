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Polska

Nasłoneczniona butla z gazem wybuchła na balkonie w Warszawie

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Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa
Eksplozja butli z gazem na Białołęce. Relacja Jana Piotrowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Bartosz
Do eksplozji butli z gazem doszło w sobotę po południu na warszawskiej Białołęce. Na skutek zdarzenia doszło również do uszkodzenia sąsiedniego budynku. Na miejsce wezwano straż pożarną. Nikt nie został ranny.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu w budynku przy ulicy Aluzyjnej w Warszawie. Pierwsze informacje oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Wybuchła dziesięciokilogramowa butla z gazem

- Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu w budynku mieszkalnym - potwierdził brygadier Kacper Papis z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Doszło tam do wybuchu dziesięciokilogramowej butli z gazem znajdującej się przy grillu na balkonie jednego z mieszkań - poinformował strażak.

Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa

Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa
Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Bartosz
Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa
Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Bartosz
Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa
Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa
Źródło: Kontakt24 / Bartosz

Jak dodał, na skutek zdarzenia uszkodzona została konstrukcja balkonu. - Doszło także do uszkodzeń bloku znajdującego się naprzeciwko, w tym do wypadnięcia szyby - opisał.

Na miejsce zadysponowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Nikomu nic się nie stało - przekazał reporter TVN24 Jan Piotrowski.

Balkon, na którym doszło do wybuchu butli z gazem
Balkon, na którym doszło do wybuchu butli z gazem
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Bartosz

Eksplozja na Białołęce. Strażacy apelują o ostrożność

Jak relacjonował w TVN24 Jan Piotrowski, siła, z jaką eksplodowała butla, była tak duża, że uszkodziła okno i futrynę na klatce schodowej sąsiedniego budynku. Do eksplozji – jak przekazali dziennikarzowi strażacy – miał przyczynić się upał. Butla była ustawiona na tarasie, w słońcu, w związku z czym po pewnym czasie doszło do wybuchu.

- Dlatego strażacy apelują, by wszelkie butle z gazem czy inne materiały niebezpieczne chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, przechowywać je w cieniu - podkreślił dziennikarz.

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