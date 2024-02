NASK miał walczyć z rosyjską dezinformacją, badał co Polacy myślą o PiS. Komentarze polityków i ekspertów

Zajmujący się bezpieczeństwem w sieci państwowy instytut NASK miał walczyć z rosyjską dezinformacją, ale zamiast tego sprawdzał, co Polacy myślą o Prawie i Sprawiedliwości. Tuż przed wyborami analizował odbiór w internecie faktu, że Mateusz Morawiecki wysłał córkę do prywatnej szkoły, czy jak Polacy reagują na aferę wizową. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dziennikarz "Wyborczej.biz" Bolesław Breczko dotarł do raportów i opisał, co działo się w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, czyli państwowym instytucie zajmującym się bezpieczeństwem w internecie.

NASK miał walczyć z rosyjską dezinformacją, badał co Polacy myślą o PiS

To wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zdecydował o audycie w podległym ministerstwu instytucie. - Ludzie na zlecenie KPRM-u, premiera, mieli zbierać informacje, które będą później dostarczane PiS-owi, a te będą przetwarzane po to, żeby PiS mógł łatwiej wygrać wybory - mówi Gawkowski.

NASK zmienia dyrektora

Półtoraroczny budżet działu przeciwdziałania dezinformacji od połowy 2022 roku do końca 2023 to prawie 19 milionów złotych. Zespół zatrudniał ponad 20 osób. Stanowisko już stracił jego dyrektor.

- Finansowanie z publicznych pieniędzy tego typu bzdur, badanie, co ludzie sądzą o córce Morawieckiego, to naprawdę powinien robić za swoje pieniądze - ocenia europoseł Lewicy Robert Biedroń .

Z kolei wicepremier Gawkowski twierdzi, że to nielegalne finansowanie. - Za to powinna być przez PKW cofnięta PiS-owi subwencja - uważa.

Nowe kierownictwo NASK w przesłanej redakcji "Polska i Świat" wiadomości pisze, że "przez cały 2023 rok DPD dostawał codziennie zadania z KPRM - listę tzw. 'tematów dnia' do monitorowania. Były to tematy/zapytania przypisane do różnych ministerstw oraz 'tematy' bez przydziału do konkretnego resortu".