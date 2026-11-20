Polska Wiceszef MON o "silniejszym wsparciu" po naruszeniu polskiej przestrzeni. "Mamy już wstępne sygnały" Justyna Sochacka |

Zalewski: Wyciągnęliśmy wnioski. Szef MON wystąpił do NATO i sojuszników o zwiększenie środków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek rano, podczas ataku Rosji na Ukrainę, trzy rosyjskie obiekty wleciały do Polski i spadły w trzech różnych miejscowościach przy wschodniej granicy. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że w Nowym Lipowcu spadła rakieta Ch-101. Pozostałe dwa obiekty to najprawdopodobniej kolejna rakieta (w Rudniku nad Sanem) i dron odrzutowy (w Mołodyczu), ale nie zostały jeszcze oficjalnie zidentyfikowane.

Paweł Zalewski: szef MON zwrócił się do NATO o zwiększenie środków obrony

Wiceminister obrony narodowej został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy wnioskiem, jaki należy wyciągnąć z tego incydentu, a także z kilku wcześniejszych, jest konieczność lepszego zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej i posiadania bardziej skutecznych systemów, które pozwolą właśnie na szybkie reagowanie w takich przypadkach.

Powiedział, że wyciągnięte zostały "wnioski z poprzednich wypadków". - Rozlokowaliśmy systemy obrony powietrznej. (...) To jest bardzo ważne, że dzisiaj polskiego nieba chronią nie tylko polskie siły powietrzne i polskie siły zbrojne, ale także siły NATO, a więc zwiększyliśmy zakres obrony powietrznej - zaznaczył.

Dodał też, że wyciągnęto "wnioski" także z piątkowego zdarzenia. - Minister obrony narodowej wystąpił do NATO i do sojuszników o zwiększenie środków obrony powietrznej, ale także środków rozpoznania tak, aby one były jeszcze większe. Także mimo tego, że dostępne dla nas środki lądowe obrony powietrznej, ale także lotnicze są zaangażowane w obronę nieba, chcemy, żeby tych środków było więcej i o tym będziemy rozmawiać w NATO - mówił.

Zalewski przekazał, że będzie reprezentował Polskę na Radzie Północnoatlantyckiej w poniedziałek i zapowiedział, że "również o to będzie wnioskował".

Paweł Zalewski: to poważne incydenty, które nasi sojusznicy traktują z najwyższą powagą

Prowadzący program Grzegorz Kajdanowicz zauważył, że piątkowy incydent tym różni się od tych poprzednich, że trzeba było nawet ewakuować wieżę kontroli lotów na lotnisku Jasionka. Reporter TVN24 Piotr Świerczek ustalił, że w czasie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej na lotnisku przebywał premier Ukrainy Serhij Korecki.

- To są niezwykle poważne incydenty, które traktujemy z najwyższą powagą, które z najwyższą powagą są traktowane przez naszych sojuszników - powiedział Zalewski. - Dzisiaj najdalej idące potępienie przedstawili ministrowie obrony, którzy brali udział w tych ćwiczeniach na poligonie Nowa Dęba. Pani minister obrony Francji, minister obrony Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy - dodał. W Nowej Dębie w województwie podkarpackim odbywają się ćwiczenia wojskowe państw koalicji chętnych. Około 30 kilometrów od tej miejscowości spadł jeden z obiektów.

- Mamy wyrazy solidarności i potępienia Rosji właściwie ze wszystkich państw NATO - podkreślał wiceszef MON. Ocenił, że sygnał polityczny też jest ważny, natomiast - jak dodał - "my chcemy doprowadzić do sytuacji takiej i mamy już wstępne sygnały, że to będzie realne, aby to wsparcie było jeszcze silniejsze".