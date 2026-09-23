Polska Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec. Komunikat wojska Kamila Grenczyn |

Rosyjski śmigłowiec naruszył krótkotrwale polską przestrzeń powietrzną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W opublikowanym na platformie X komunikacie poinformowano, że do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8 doszło w środę o godzinie 11.08.

"Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy" - przekazano.

❗️ Informujemy, że 23 września br. o godz. 11.08, na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.



Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego.… pic.twitter.com/afULQdSeTc — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 23, 2026 Rozwiń

Poderwano myśliwce. "Rosja po raz kolejny testuje gotowość"

Dowództwo poinformowało, że lot rosyjskiego śmigłowca był obserwowany przez systemy radiolokacyjne polskich Sił Zbrojnych RP. Poderwane zostały również samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości.

"Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej" - stwierdzono.

Więcej szczegółów wkrótce.