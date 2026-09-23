Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec. Komunikat wojska
W opublikowanym na platformie X komunikacie poinformowano, że do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8 doszło w środę o godzinie 11.08.
"Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy" - przekazano.
Poderwano myśliwce. "Rosja po raz kolejny testuje gotowość"
Dowództwo poinformowało, że lot rosyjskiego śmigłowca był obserwowany przez systemy radiolokacyjne polskich Sił Zbrojnych RP. Poderwane zostały również samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości.
"Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej" - stwierdzono.
Więcej szczegółów wkrótce.
Źródło: tvn24.pl