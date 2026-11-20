Polska Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Boris Pistorius: nie akceptujemy tego rodzaju zachowań Justyna Sochacka |

Pistorius komentuje informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej Źródło zdj. gł.: TVN24

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W nocy Rosja masowo atakowała Ukrainę, w tym zachodnią część kraju. W piątek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie obiekty. Zostały zlokalizowane w trzech miejscowościach: Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. Szef MON powiedział, że obiekt, który spadł w Nowym Lipowcu, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta Ch-101. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka doprecyzowała, że w Mołodyczu spadł najprawdopodobniej dron odrzutowy, a w Rudniku nad Sanem rakieta.

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Boris Pistorius o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Pierwsze doniesienia o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej komentował w TVN24 w rozmowie z Janem Niedziałkiem minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Zauważył, że to kolejne naruszenie przestrzeni państw NATO. - Kluczowe jest to, abyśmy byli zdeterminowani do wspólnego wysiłku chronienia każdego centymetra terytorium NATO, aby to było jasne, że nie akceptujemy tego rodzaju zachowań z jakichkolwiek powodów - powiedział.

Pistorius odniósł się do porannej ewakuacji wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zaznaczył, że była to pierwsza taka sytuacja na tym lotnisku.

- Taki incydent jest bardzo niepokojący, zwłaszcza ewakuacja wieży kontroli lotów po raz pierwszy w historii - ocenił Pistorius.

Mówił, że dlatego "wysiłki z ostatnich lat, aby chronić nasze terytorium (...), są tak kluczowe". - Dlatego Niemcy rozlokowały dwukrotnie już systemy Patriot w rejon Rzeszowa i Zamościa, ponieważ w ten sposób pokazujemy naszą solidarność i naszą odpowiedzialność za wspólną ochronę każdego centymetra Polski, Niemiec, krajów bałtyckich - zaznaczył.

- Dlatego jest tak istotne, aby czynić to nadal i pokazywać, że polsko-niemieckie partnerstwo to coś więcej niż tylko partnerstwo. Jesteśmy kimś więcej niż sojusznikami. Jesteśmy przyjaciółmi, którzy polegają na sobie, ufają sobie, zwłaszcza wówczas, kiedy chodzi o ochronę, bezpieczeństwo naszych ludzi - dodał.

Boris Pistorius: polsko-niemieckie relacje są lepsze niż kiedykolwiek w historii

Podkreślił, że "musimy wzmacniać nasz potencjał". - Podpisaliśmy naszą umowę obronną latem i kontynuujemy działania w tym kierunku - powiedział Pistorius.

Jego zdaniem polsko-niemieckie relacje "są lepsze niż kiedykolwiek w historii". - Jestem bardzo zadowolony, bo to jest kluczowe dla naszego wspólnego bezpieczeństwa w Europie i w NATO - powiedział.