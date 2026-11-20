JEDEN NA JEDEN MSZ potwierdza doniesienia DORSZ. "Mamy jeszcze jedną informację od Ukraińców" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Bosacki: być może w powiecie biłgorajskim spadł jeden z obiektów rosyjskich Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w piątek rano o "podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej" Polski". - Sprawdzamy dwa możliwe naruszenia przestrzeni powietrznej - przekazał rzecznik DORSZ Jacek Goryszewski na antenie TVN24. Jak poinformował, w miejscowości Chmielnik w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie "mogło dojść do upadku" jednego z obiektów.

- Mamy jako MSZ informacje z Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych o tym, że być może w powiecie biłgorajskim spadł jeden z obiektów rosyjskich z dzisiejszego bardzo, bardzo poważnego ataku na Ukrainę - potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki w "Jeden na jeden" w TVN24.

Bosacki poinformował też o drugim możliwym incydencie. - Mamy jeszcze jedną informację od Ukraińców, że być może coś spadło w okolicach polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennym, raczej po stronie ukraińskiej - powiedział.

Bosacki: to być może jedna z najcięższych nocy w Ukrainie od początku wojny

Bosacki zaznaczył, że informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej i poprzedzające je alerty RCB o możliwym zagrożeniu z powietrza spowodowane są zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, który rozpoczął się w nocy z czwartku na piątek. Jak podkreślił, była to "być może jedna z najcięższych nocy" od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

- Rozmawiałem dosłownie 15 minut temu z naszym ambasadorem w Kijowie, Piotrem Łukasiewiczem. On w ogóle nie spał. Przez całą noc trwały naloty zarówno rakiet, jak i dronów odrzutowych. Trzy mosty w Kijowie z lewego na prawy brzeg Dniepru są nieczynne - mówił Bosacki.

- To, co robi Putin z całą pewnością przeczy tezie, że jest on gotowy na rozejm albo pokój - ocenił minister.

Bosacki o spotkaniu Putin-Trump-Xi

W tym tygodniu siły ukraińskie kilkukrotnie zaatakowały Most Krymski, łączący okupowany półwysep z Rosją. Bosacki zgodził się, że piątkowy atak na mosty w Kijowie może być traktowany jako odwet Putina. - Z całą pewnością zniszczenie albo przynajmniej poważny uszczerbek, wymagający zapewne lat odbudowy, Mostu Krymskiego jest dużym sukcesem wojsk ukraińskich - ocenił.

- Putin to odbiera osobiście, bo połączenie Krymu z Rosją mostem kilka lat temu ogłaszał jako swój wielki sukces - zaznaczył. Dodał przy tym, że "Putin kłamie" mówiąc, że ten most "był wykorzystywany wyłącznie cywilnie". - Są uliczne zdjęcia i filmy z tego, jak transportowane są najcięższe rodzaje uzbrojenia właśnie przez ten most - wskazał.

Bosacki krytycznie ocenił przy tym trójstronne spotkanie między Donaldem Trumpem, Xi Jinpingiem, a Putinem, do którego doszło w czwartek na marginesie szczytu APEC w Chinach. - Myślę że Putin przeprowadza bardzo dobrze zaplanowaną operację - ocenił. - Jest to próba przekonywania Amerykanów, zwłaszcza jednego najważniejszego, czyli prezydenta USA, do tego, że on nawet jeśli robi straszne rzeczy w Ukrainie i ciągle atakuje, to pod pewnymi warunkami jest gotów tę wojnę zakończyć - mówił Bosacki.

Jak zauważył, "problem jest właśnie, jeśli chodzi o te warunki". - Wszyscy chcemy pokoju, natomiast nikt, przynajmniej w Europie, a zwłaszcza w Ukrainie (…) nie chce pokoju za wszelką cenę, pokoju, który będzie oznaczał kapitulację Ukrainy i zwasalizowanie Ukrainy przez Rosję. A tego właśnie chce Putin - podsumował Bosacki.

OGLĄDAJ: Bosacki o rosyjskich atakach na Ukrainę: to jedna z najcięższych nocy